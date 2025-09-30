我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌被爆指揮狗仔跟監、跟拍以民進黨為主的政治人物，包含政委陳時中、民進黨前秘書長林右等人都被跟過。對此，陳時中今（30）日表示，若藉揭弊名義，侵犯個人隱私，進而行抹黑之實，並謀取個人政治利益，相信這不應該。黃國昌被爆料，長期指揮狗仔集團跟監偷拍綠營人士，包含2022年底時任台北市議員徐巧芯爆料陳時中的「十指緊扣」的照片；媒體報導，陳時中被跟蹤可能超過11天，比綠委王義川連續被跟監9天更長。立法院下午邀請行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢，陳時中並於會前受訪。陳時中表示，揭弊、爆料、抹黑，這是不同層次的事，若藉著揭弊名義，去侵犯個人隱私，進而行抹黑之實，並謀取個人政治利益，相信這是不應該的。陳時中提到，現在相關調查進行中，就等真相大白；至於是否會採取法律行動，陳時中說，會再看看。