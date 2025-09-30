我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國王隊於今（30日）季前媒體日宣布本季口號「The Reign Don’t Stop」，隨著全新主視覺設計正式亮相。（圖／新北國王提供）

▲國王教練團，迎來全新氣象。曾在日本創下佳績的John Patrick出任總教練，攜手助教團隊建立更完整的防守系統。（圖／新北國王提供）

▲新北國王攜手王道銀行迎接新賽季，正式推出全新聯名卡，並首次發表人氣球星林書緯與李愷諺的專屬卡面，讓球迷能以實際行動支持心中最喜愛的球員與球隊。（圖／新北國王提供）

新北國王邁入隊史第五個賽季，將以全新氣象迎戰2025-26賽季。球隊在保有核心班底的同時積極補強，延續三連霸的決心。從陣容重組、教練團換血到年輕新秀加入，國王展現持續進化的企圖心。伴隨全新口號「The Reign Don’t Stop」，國王不僅要在球場上延續榮耀，更將與城市與球迷共同寫下新篇章。國王隊於今（30日）季前媒體日宣布本季口號「The Reign Don’t Stop」，隨著全新主視覺設計正式亮相。黑黃對比塑造王者氣勢，街頭塗鴉象徵城市能量，傳遞球隊的精神不僅在球場綻放，更延伸至每個角落。球員群像在光影交錯中凝聚氣場，凸顯「團結就是力量」的信念。冠軍榮耀雖已加冕，但真正的王者從不停止腳步。即將邁入第五個年頭，在410萬王者的見證下，持續寫下屬於新北國王的傳奇篇章。從荊棘滿途的考驗到登上榮耀頂峰，兩座冠軍獎盃見證了國王的驕傲與堅持，而這一切並非偶然，而是團隊不懈努力的結晶。球隊陣容方面，國王在休賽季穩住部分冠軍班底，並在補強上展現企圖。留住雙冠成員，確保化學效應延續。同時透過選秀網羅兩位潛力新秀喬納森與熊祥泰，以及迎回自 CBA 返台的林彥廷，為後場注入速度與拚戰能量。洋將尚迪（Chaundee Brown）、傑登（Jayden Gardner）的加盟，則成為新賽季的關鍵戰力。教練團部分，迎來全新氣象。曾在日本創下佳績的John Patrick出任總教練，攜手助教團隊建立更完整的防守系統。透過新血與既有核心的融合，國王將以更全面的戰力迎戰新賽季。放眼國際舞台，球隊將第三度出征 EASL，延續兩度四強、去年季軍的佳績；並透過 BCL 提供年輕球員歷練舞台，落實培育與傳承。新北國王攜手王道銀行迎接新賽季，正式推出全新聯名卡，並首次發表人氣球星林書緯與李愷諺的專屬卡面，讓球迷能以實際行動支持心中最喜愛的球員與球隊。持卡卡友將享有多項專屬禮遇。於 KKTIX 購買新北國王主場例行賽門票可享九折優惠，每場限量五百張，並享有季後賽優先購票權。於新北國王實體商店消費同樣享有九折優惠。球隊贏球的隔日，卡友綁定 LINE Pay 消費可獲得最高2%現金回饋。此外，活動期間累積消費達指定金額，卡友除有機會抽中主場 VIP 第一排門票外，另還能參加與新北國王球員共進下午茶的抽獎活動，其中累積消費達指定高額門檻的卡友無須參加抽獎，即可直接獲得與球員近距離互動的專屬體驗。新北國王10月至11月主場賽事門票將於10月3日(五)晚上6點全面開賣，包括10月22日EASL東亞超級聯賽首場賽事。