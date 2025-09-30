我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風暴，對此其今（30）日受訪時大讚記者謝幸恩「非常優秀的調查記者」，看到其辭去記者聲明非常感動。對此曾與謝幸恩共事的前長官不客氣評論，認為她是個很糟糕的記者，這糟糕不止是專業上，人品也一樣有問題，「她真的是我帶過最差勁的記者，滿嘴理想幹的都不是人事」，更表示別再污名化狗仔，錯的不是狗仔，而是拿狗仔跟新聞自由謀私利的爛人。與謝幸恩共事的媒體人直呼「狗仔表示很冤枉」，表示她是個很糟糕的記者，而這個糟糕不止是專業上，人品也一樣有問題。正常人對曾經幫助過你的人，不說感恩，至少不背後說小話應是人之常情，偏偏這位大記者進到組內，整天搞東搞西，背後說同仁壞話、題目亂報，當時本來想直接開除她，可是她進公司就懷孕，沒多久就請產假、育嬰假，這一請就是1年多，本來依《勞基法》這是員工權益，偏偏她又不安分，在請育嬰假期間，又在外找現金兼職還四處炫耀。該媒體人稱，自己覺得最對得起前東家的事，就是在去職前逼退了她，看看這次因為她兼職被牽扯的媒體，嚴重的甚至要停刊，如果她還繼續留在前東家，不知道會害多少人。最後該媒體人更表示，她真的是自己帶過最差勁的記者，滿嘴理想幹的都不是人事，強調別再污名化狗仔，錯的不是狗仔，「而是拿狗仔跟新聞自由謀私利的爛人」。