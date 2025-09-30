我是廣告 請繼續往下閱讀

日本仍是中國十一長假出國熱門地點

福岡、沖繩、伊豆半島被中國旅客盯上

中國十一長假將展開，共有8天連假（10月1日至8日），許多近期準備出國的民眾擔心中國人潮湧入，日本今年仍是中國出國旅遊熱門目的地，且根據民宿預訂平台Airbnb以及中國旅遊巨頭攜程集團公布的資料和訊息顯示，除了東京和大阪之外，日本有3地成為十一連假的新興熱門旅遊地點。根據共同社報導，中國旅遊巨頭攜程集團(Trip.com)日前發布的預測顯示，日本和韓國成為10月1日起國慶長假期間出國旅遊熱門目的地。日本去年也位居榜首。共同社提到，以抗日戰爭為題材的電影在中國持續上映，反日情緒的升溫令人擔憂。然而從現階段來看，日本依然是中國遊客出國旅遊的首選地。從城市來看，攜程提到，最受歡迎的地方是大阪，其次為東京、首爾。值得注意的是，沖繩和福岡也頗受青睞。此外，根據民宿預訂平台Airbnb公布的十一黃金週搜尋排名中，東京、大阪、京都仍居前段班，但福岡的搜尋量成長超過3倍，當地飲食文化受到矚目；值得注意的是，距離東京車程約兩個多小時的伊豆半島，因自然景觀與休閒度假體驗受到肯定，搜尋量也翻倍成長。Airbnb也提到，慢遊成為不少中國旅行者的心之所向，奔向大海成為中國旅客放鬆身心的重要方式。寶藏海島沖繩憑藉著近而美的地理優勢及直飛便利，在中國搜尋量也增加2倍。此外，根據日本觀光廳2025年4-6月的入境消費速報顯示，中國旅客「首次來日者」僅占43.4%，已低於五成；但造訪日本4次以上的旅客卻已突破3成，且超過3成的中國回頭客，不到1年內就再度回訪日本