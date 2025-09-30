我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國軍「鏟子超人」支援列車抵達，第三作戰區再派550官兵投入花蓮救災。（圖／第三作戰區提供）

▲國軍「鏟子超人」支援列車抵達，第三作戰區再派550官兵投入花蓮救災。（圖／第三作戰區提供）





花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成重大災情，今（30）日已造成18人罹難，第三作戰區今日投入救援已邁入第7日。為加速地方復原，一早再度投入550名救災官兵，分乘專案列車趕赴花蓮光復鄉，展現國軍跨區支援、使命必達的行動力。第三作戰區表示，本次救災整合轄內部隊，持續投入包括關渡指揮部、桃園後備旅、裝訓部與陸戰66旅等13個單位計550人，分別從新竹、桃園、基隆、宜蘭等地搭乘專列，開赴花蓮光復鄉，準備接替前梯次兵力，接力與居民、志工並肩投入環境清理、道路搶通與市容整復任務，展現恢復鄉民日常生活的決心。第三作戰區強調，國軍不僅投入龐大兵力與機具，更以行動實踐「守護家園」的責任。本次救災，更看到全台湧入自發性的「鏟子超人」，軍民攜手、同心協力，希望快速恢復地方運作，再次展現社會在逆境中的堅強復原力，也正是軍民共同打造「全社會支援韌性」的最佳寫照。