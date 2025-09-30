我是廣告 請繼續往下閱讀

▲青青風車莊園將於雙十國慶日當天推出Coffee Rave「花園午後快閃派對」。（圖／青青風車莊園提供）

一股席捲歐美時尚圈的「Coffee Rave」新潮派對文化也吹進台灣。青青國際婚宴餐飲集團旗下「青青風車莊園」，將於雙十國慶日當天推出第一場「花園午後快閃派對」。青青風車莊園表示，現代人渴望的是更高品質的社交體驗，大家希望在一個無壓力的環境中，既能享受派對的熱烈氛圍，又能保持清晰的思緒與健康的身體。Coffee Rave 提供的正是這種純粹的快樂，在陽光下，跟隨音樂搖擺，品嚐精緻的餐點，這是一種充滿能量與正念的生活風格。在傳統觀念裡，「派對」與「狂歡」總與夜晚、酒精、昏暗的燈光緊密相連。然而，近年來全球年輕世代間興起一股「Sober Curious」（清醒好奇）風潮，追求更健康、更有意識的社交方式。「Coffee Rave」正是在此背景下誕生的新潮派對文化，它保留了派對的靈魂核心：高品質的音樂、自由舞動的身體，以及人與人之間真實的連結，但將場景從深夜的密閉空間移至陽光普照的戶外，用精品咖啡的香醇與振奮取代酒精。青青風車莊園得天獨厚的歐式花園景觀，化為這場白晝派對的絕佳舞台。此次特別邀請活躍於各大時尚活動的 DJ Alan，以其精準的音樂品味，帶來融合弛放（Chill）、浩室（House）與西洋流行金曲的派對歌單，讓音符在空氣中輕快流動。同時，風格獨特的音樂人小林航也將帶來現場演出，用音樂與參與者對話。最特別的是，活動現場將開放「歌曲現點現播」環節，讓你的心頭好歌有機會成為全場共享的背景音樂，每個人都是場派對的共同創作者。為了呼應「Coffee Rave」的主題，莊園的餐飲團隊特別設計了活動限定的特調飲品，將咖啡的醇厚與清新的元素巧妙結合。搭配的西點盤同樣不馬虎，由甜點師傅手工製作的兩款精緻西點，無論在視覺或味覺上，都力求帶來精品級的享受。「花園午後快閃派對」凡於9月30日前預約即享早鳥優惠價，費用包含入場門票、特調飲品 1 杯、精緻西點 2 款。