花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉遭到泥流掩蓋災情慘重，截至目前為止有18人死亡、6人失聯。為了幫助受災戶儘速重建，許多民眾、藝人紛紛用捐款的方式提供協助，也有許多人直接前往當地當「鏟子超人」，拿起鏟子清理污泥。歌手祈錦鈅也前往當地挖泥，沒想到事後她上傳救災照卻被酸「網美打卡」，讓她心寒回應，表示自己當天眼睛都沾上泥巴了，卻被說成沒出力的人，讓她感到難過。颱風樺加沙帶來驚人雨量，花蓮光復鄉在23日發生堰塞湖溢流，洪水瞬間沖垮下游光復鄉、鳳林鎮，造成18人不幸罹難，多人失蹤，災情令人鼻酸。災區居民不僅家園受創，交通中斷、物資不足，生活陷入困境。搜救行動持續展開，許多藝人、網紅、路人響應救援，期盼能盡快尋獲失聯者，也讓受災地區逐步恢復。祈錦鈅今（30）日在社群發文，表示28日活動一結束後，一行人就連夜開車前往花蓮，「現場泥沙厚到我花了很多時間在拔腳，雖然後面挖土機終於來了，但要把家園真正清乾淨，還需要很多很多的人力。」呼籲有時間有力氣的人可以前往災區幫忙，「團結力量大！每一把鏟下去，都在挖出明天的路；每一小時的付出，都是一家人回家的速度。」沒想到留言區卻有許多酸民，認為祈錦鈅去救災還有時間拍漂亮的照片，「災區搞得像網美打卡點是什麼==」、「哎呀哎呀，鏡頭在那，快抹泥巴」、「去救災還要拍網美照喔哈哈哈讚」、「要蹭流量衣服記得抹泥巴，皮膚有泥巴結果衣服那麼乾淨不合理」、「笑死，災難也能蹭」，許多網友認為她去救災依舊保持美貌，衣服也沒有髒污，這件事令人感到非常不合理。對此祈錦鈅在留言區回覆酸民質疑，「如果只是因為發了照片讓你有這樣的想法，那也希望你可以用行動來災區盡一份心力」、「我們根本不知道媒體會來，我素顏夾著鯊魚夾穿準備好只能丟掉的衣服，眼睛還噴到泥巴」、「我們是免費、自費的去當志工，本來幫助別人是一件開心的事情，是不是怎麼做都不對？」表示自己上傳的照片都是從他人拍攝的影片中截圖過來的，根本不存在擺拍，至於漂亮的照片則是使用了修圖軟體，只是希望上傳後是好看的。接著祈錦鈅也再次上傳限時動態澄清，表示自己一行人開了4小時的夜車前往花蓮，連救災道具都是自費購買，當天不僅沒吃什麼飯也沒有喝到水，「擺拍我需要這麼辛苦嗎？」認為自己的好意遭到網友惡意曲解，使她感到非常心寒。