《遠見》今（30）日公布最新「2025台灣民心動向調查」，根據民調顯示，台中市長盧秀燕以6.36分拿下全國政治人物好感度第一，而總統賴清德好感度持續下滑為4.57分，本次僅列第五，甚至輸給了前民眾黨主席柯文哲。根據《遠見》公布的民調顯示，台中市長盧秀燕以6.36分拿下全國政治人物好感度第一，台北市長蔣萬安則以6.14分緊追在後，雙雙展現地方領袖優勢。相對之下，前民眾黨主席柯文哲排名第四為4.7分，總統賴清德好感度持續下滑為4.57分，本次僅列第五；行政院長卓榮泰也掉到第七名，顯示民眾對執政者的耐心正被消磨。這份調查同時揭示，42.8%的人對罷免失敗感到開心，34.1%表示失望；高達58.4%的受訪者直言罷免後台灣社會更分裂，僅23.7%覺得更團結。這顯示社會對罷免看法分歧，而台灣社會在大罷免後更加分裂。調查指出，罷免失利的主要原因多為內部因素；33.6%的人認為主因是「希望社會穩定」、25.8%認為「缺乏正當性」、16.7%是想「表達對執政黨不滿」。外部影響如「中國大陸介入」僅有9.5%，「對政府在國際談判表現不滿」也只有6.5%，顯示政治裂痕與治理不滿才是真正的核心問題。《遠見》分析，罷免案無法過關，說明執政黨既未能把握這波情緒轉化為支持，甚至因後續人事調整不符期待，讓48.2%受訪者感到不滿，進一步削弱綠營聲望。調查顯示，針對政府當前優先任務，55.4%認為是「經濟與就業穩定」高居第一，其次是「維持兩岸和平」39.9%，以及「加強政府與民眾溝通」35.5%。另有三成以上希望促進朝野對話、降低對立，還有29.6%認為應建立更穩定的社會秩序，也就是高達72.7%的民眾，希望政府優先處理經濟與物價問題，遠高於對民主程序的重視。本次調查由《遠見》民意研究團隊執行，調查地區涵蓋台灣 22 縣市，對象為年滿 20 歲以上、居住在台灣的民眾。調查期間為 2025 年 9 月 9 日至 9 月 16 日，透過電腦輔助電話訪問（CATI）方式進行，採等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後再以隨機亂數處理末兩碼。有效樣本數共 1,021 份，在 95% 信賴水準下，最大抽樣誤差為 ±3.07%。此外，為確保樣本具代表性，已針對受訪者性別、戶籍地、年齡、教育程度等變項進行統計檢定與加權處理。