花蓮光復鄉遭太鞍溪堰塞湖溢流災情重創，衛福部從9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今（30）日賑災基金會證實，募得款項突破5億元，已經達標，創下基金會成立以來最快紀錄。賑災基金會也公布了善款使用的原則以及規劃。

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲，大批台灣人自備工具前往投入救災。（圖／胡仁順-花蓮縣議員臉書）
賑災基金會表示，本次善款將分為「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」三個類別。其中法定賑助方案，適用樺加沙風災及馬太鞍溪堰塞湖溢流災害，配合行政院「從優」、「從速」原則辦理。災民生活支持（包括但不限於安遷、租屋、淹水救助（含土石流）、醫療補貼、生活安頓、失依賑助等項目）及專案賑助部分，目前基金會已擬定賑助4大原則：

1. 專款專用：善款專用於0923馬太鞍溪堰塞湖災害之救助。
2. 公開透明：定期公布收支明細，接受社會監督。
3. 不重複給付：以災民需求為核心，排除公務預算應支付項目。
4. 效率公平：依據需求層級與弱勢優先，兼顧即時性與公平性。

破5億善款湧入花蓮光復！賑災基金會：募款還在持續

賑災基金會今（30）日公布最新募款進度，從9月25日上午9點整啟動至9月29日23點59分累計收到捐款20萬9,250筆、募得新台幣4億9,377萬4,663元；而今日中午最新募款數字已經突破5億元，僅花6天就達到最初募款目標。

▲馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲光復，泥濘遍布市區民眾家中。（圖／胡仁順-花蓮縣議員臉書）
這些善款中，都以一般民眾自主捐款為主，也出現單筆最高金額為500萬元。此外，由於目前災區災情還沒結束，賑災基金會表示，行政院正在盤點，將在本週內決定是要募款持續10月24日或是達到「預期勸募許可最高為10億元」。

▲「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」將持續到10月24日。（圖／衛福部臉書）
▲「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」捐款方式一次看。（圖／衛福部臉書）

