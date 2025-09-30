我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迪化馬光中醫診所首度在院所導入「中藥互動體驗區」，透過專人引導與解說，帶領大家以視覺、嗅覺、觸覺等五感來探索中草藥的奧妙。（圖／NOWnews攝）

▲迪化馬光中醫診所融合了傳統中藥行的質樸調性與現代診所的舒適機能，營造出療癒、安心又具文化感的醫療空間。（圖／NOWnews攝）

▲從院所的裝潢設計，到服務理念一條龍，迪化馬光中醫診所將帶給大稻埕的民眾全新的中醫看診體驗。（圖／馬光醫療網提供）

深耕台灣超過35年的馬光醫療網，近年來帶著專業服務品質與規模化優勢，將經營版圖北上拓展，繼去年底於台北信義區開設北部第一家品牌旗艦院後，又正式迎來第二間台北院所—「迪化馬光中醫診所」，在這個擁有深厚中藥行文化底蘊的大稻埕商圈，打造了結合現代醫療且獨具風格的第24間直營診所，不僅宣告馬光加速拓展北部市場的企圖心，也期盼能為更多的民眾帶來完善的醫療服務。「迪化馬光中醫診所」毗鄰百年商脈「迪化街」與人氣國際觀光景點「寧夏夜市」，身處傳統文化與現代生活交會之地。馬光醫療網執行長黃福祥就提到：「此次進駐大稻埕人文商圈，象徵北部拓點的關鍵里程碑，作為集團於台北的全新據點，我們期許能將中醫療癒之光從此地為核心綻放，照亮台北民眾的健康旅程。」不僅如此，作為馬光在台北第二個據點，「迪化馬光中醫診所」院內以「傳統中藥行 × 現代化診所」為概念，融合東方意境與當代簡約靈感，視覺選材上採用大地色系材質的運用，塑造出沉靜且令人安心的就診氛圍，還首度在院所導入「中藥互動體驗區」，透過專人引導與解說，帶領大家以視覺、嗅覺、觸覺等五感來探索中草藥的奧妙，在這裡不僅是守護民眾的健康，更提供給民眾對於中醫、中藥材進一步的觀念認知，融合了傳統中藥行的質樸調性與現代診所的舒適機能，營造出療癒、安心又具文化感的醫療空間。另外，除了硬體與文化特色，馬光更以軟性服務領先業界，打破過去一般人常覺得看中醫需要漫長等待的缺點，馬光率先推行「全預約制」模式，患者只需於預約前10分鐘報到，此外，馬光醫療網品牌公關經理陳鐿之也提到，馬光特別設立CRM顧客關係管理部門，每間院所皆配有專屬客服專員，主動關心患者需求，提供如同朋友與家人般的貼心照護，讓看診體驗超越醫療層次，帶來全方位的安心感。從院所的裝潢設計，到服務理念一條龍，迪化馬光中醫診所將帶給大稻埕的民眾全新的中醫看診體驗。