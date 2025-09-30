日本大阪舉辦世界博覽會從4月開始，即將於10月13日閉幕，吸引萬千外國旅客，但是根據日本觀光廳《宿泊旅行統計調査》，針對2025上半年「外國旅客造訪人數複合成長率」排行，前三名中並沒有大阪，分別是位居全國前三的縣市是島根縣、和歌山縣、三重縣。行銷部經理陳忠豪表示：「這三縣市真正讓人眼睛一亮的，是能帶來『驚喜感』的體驗，島根的神話傳說、和歌山的櫻花與溫泉、三重的祭典熱鬧。」
2025年上半年，日本觀光市場持續成長，東京、大阪、京都等一線大城仍維持穩定吸引力，但是更多外國旅客開始將行程延伸至二、三線縣市，根據日本觀光廳《宿泊旅行統計調査》，島根縣、和歌山縣、三重縣的外國旅客造訪人數複合成長率位居全國前三（以日本觀光廳資料統計，計算 2025 年 1–6 月外國旅客人泊的複合成長率（CAGR），分別為 11.6%、11.1%、11.1%。），成長幅度甚至超越東京、大阪、京都，顯示地方城市已成為推升日本觀光的新引擎。
樂天旅遊也提到，這三個縣市的亮眼表現並非偶然，而是具體旅遊資源與活動驅動的結果。像是島根縣，憑藉出雲大社的新年參拜及相關宗教文化活動，成為外國旅客認識日本歷史與精神文化的重要窗口；和歌山縣結合櫻花季與溫泉度假，並以世界遺產熊野古道帶動深度旅遊，成功吸引大量追求四季體驗的旅客；三重縣則透過伊勢神宮的宗教地標與地方祭典，營造濃厚的文化氛圍，讓旅客能在行程中參與具有代表性的日本民俗活動。
樂天旅遊行銷部經理陳忠豪也提及：「對常去日本的旅客來說，東京、大阪、京都早已是舊朋友。真正讓人眼睛一亮的，是能帶來『驚喜感』的體驗。這就是為什麼二、三線城市的成長率能超車一線大城，因為深度旅客要的不是重複，而是探索。」以島根縣來細說，長久以來被視為日本神話的舞台，「出雲大社」以壯麗的大注連繩與縁結傳說象徵這片土地的精神核心。若是在秋季前往，滿山紅葉正盛，神社與街道被染上層層色彩，展現最具代表性的季節風貌；神門通表參道上林立的和菓子與工藝小店，也因楓紅襯托更添魅力。
樂天旅遊也宣布，秋季最大檔「Seasonal Sale」即將登場，自10月1日起至10月24日限時三週，祭出史上最強優惠組合！從北海道到東京、大阪、福岡，一直到更多二、三線旅遊城市，旅客都能以最高七折起的優惠訂房，單筆最高可折抵達三萬日圓。活動分階段開跑，名額限量、先搶先贏。
Booking.com 提日本「年末五大特色祭典」
另一旅遊訂房平台Booking.com則是盤點「日本年末五大特色祭典」，像是「長崎宮日節」，融合日本、中國與荷蘭風情，呈現華麗舞蹈，為日本三大宮日節之一，今年預計於10月7日至9日，舉辦為期3天的活動；被譽為「飛驒小京都」的岐阜縣「高山市」，至今仍保留江戶時代的古樸街景，並有「高山祭」，有超過300年的歷史，與京都祇園祭、埼玉秩父夜祭並列為日本三大美祭；還有「京都時代祭」透過兩千多名古裝遊行，重現日本歷史風華，每年10月22日登場；還有「大阪灣藝術煙火節」則以煙火與音樂交織，猶如空中交響樂，在海岸夜空。
