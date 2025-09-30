我是廣告 請繼續往下閱讀

TPBL台灣職籃大聯盟衛冕軍新北國王今（30）日舉辦媒體日，新任總教練派翠克也接受媒體採訪。這位在亞洲籃壇經驗豐富的主帥在受訪時分享自己對於台灣實力以及技術上的問題時，坦言台灣籃球目前在防守觀念上比較不足，但他相信未來會慢慢變好。派翠克首先強調，台灣或亞洲籃球和NBA完全不一樣，「我也喜歡看NBA籃球，但其實那裡的比賽是完全不同的，每一次進攻回合都很重要。」所以，他說自己很重視在場上全力以赴、給予隊友支持的球員，而不只是單純追求得分——雖然自己也理解大家都喜歡得分。「我還記得自己在1994年曾經來這裡（台灣）打過一些熱身賽，那時候對上某些球隊。從那段經歷到現在，我認識了不少菲律賓的教練，也透過在其他職業聯賽執教時對這裡有了一些了解，所以對整體環境有蠻清楚的認識。」派翠克教練說，自己在台灣見過這裡有很多非常有天賦的個別球員，也直言國王隊裡就有一些很有天賦的年輕人。談到對亞洲籃球的印象，以及台灣球員的整體水準如何，派翠克表示，自己知道之前政治大學奪得了亞洲大學生籃球聯賽冠軍，而國王隊在季前賽也和一些非常強的球隊交手過，關於這題的答案，他認為一支球隊很大程度取決於教練怎麼執教。「我認為每支球隊都反映了他們教練的理念，包括球隊有多認真對待比賽、多認真執行防守。」派翠克說，坦言外界對亞洲籃球的一個批評就是防守不足，或是對防守的重視不夠。「台灣可能比較沒有那麼好的地方就是防守觀念，防守非常、非常重要，很多地方都要從防守做起，然後再循序漸進，這些東西會慢慢變好，但需要一些時間。」派翠克如此說道。