新竹市政府今(30)日公布最新幸福指數調查結果，新竹市整體幸福指數平均達6.85分，在多數面向表現優異，展現市民朋友在居住環境、社會支持、經濟就業與醫療福利等面向獲得高度幸福感。代理市長邱臣遠表示，幸福指數是市民給予市府最直接的回饋，證明施政有效提升市民幸福感，無論是居住環境改善、社會福利推動，或教育與就業政策的落實，市府始終以市民需求為核心，逐步打造幸福宜居城市，這份調查不僅是市民對幸福感受的正面回應，也提醒市府團隊要持續努力，謙卑傾聽、積極回應市民期待。邱代理市長指出，幸福成果不是偶然，而是市府團隊與市民共同努力的結果。此次調查中，「社會聯繫」表現最為突出，達7.49分，顯示市民普遍感受到人際關係緊密、社會互助網絡健全；「居住條件」（7.28分）與「工作與收入」（7.08分）同樣突破7分，顯示市府施政方向契合市民需求。市府不會因成績而自滿，也不會因挑戰而停下腳步，將持續深化教育創新、強化公共安全、改善生活環境，並推動智慧治理與永續發展，以「安居科技城、幸福真永遠」為施政願景，攜手市民共創更宜居、更幸福的新竹。市府指出，在「社會聯繫」面向，市民給予7.49分的高評價。另市府積極推動社區長照據點與日照中心，提供在地長者安心照顧；同時擴大志工服務網絡，從義警、義消到校園志工與環保志工，市民彼此守望相助，形成強韌的社會支持力量。此外，市府推動「老幼共好」計畫，讓不同世代能共學共樂，營造更緊密的社區情感連結，強化了市民的幸福感受。在「居住條件」方面，獲得7.28分的評價。市府積極推動道路修繕與社區環境優化，並於公有停車場完成73槍快慢充電樁建置，成為全台快充數量第一的城市，展現低碳交通與智慧治理的決心。市民對水電瓦斯等基礎生活服務與社區便利性滿意度持續上升。另外市府也完成「路平專案」，修繕224條道路，總修復56.1公里，並汰換7,478盞路燈，全面提升道路品質與城市照明效能。「工作與收入」面向獲得7.08分，顯示市民對城市經濟活力充滿信心。另市府舉辦新竹購物節，創造54億元消費佳績，帶動商圈與觀光發展，增加商業收益；並積極拓展國際合作，今年與美國亞利桑那州商務局簽署合作意向書，推動產業發展與人才交流；同時成立「新關稅應變專案小組」，協助在地企業因應國際挑戰，展現協助產業轉型的行動力，創造城市經濟的持續動能。此外，在調查細項中，市民對於市府推動相關政策亦給予高度肯定，如國際交流成果、「新竹通 APP」推行、敬老愛心卡擴大使用、帶狀皰疹疫苗補助，以及新竹玩啤派對、新竹交響管樂團演出等活動，都獲得多數市民給予7至8分以上 的高標肯定，顯示施政成果已逐步轉化為市民的幸福感受。另外對於市府團隊施政面向中，市民最為滿意的調查結果落在「老人福利與長期照顧」。市府積極擴大「敬老愛心卡」服務，自今年11月起每月社福點數提升至800點，並增加農會與藥局使用額度，各自上限提升至200點，便利長者日常採買與醫療需求。醫療方面，市府推出 帶狀皰疹疫苗補助，每位50歲以上市民可獲得2,000元補助，降低疫苗接種負擔，守護長者健康。同時，市府持續建置 日照中心與社區長照據點，推動長照專車、居家服務及送餐服務，並整合智慧長照系統，讓長者能在熟悉的社區中安心生活。這些政策不僅回應了高齡社會的需求，也讓長者在生活便利性、醫療照護與社會參與上獲得更多支持，進一步提升市民對幸福感的肯定。同時，新竹市在多項國內外評比中也持續展現亮眼成績。今年參加2025亞太永續博覽會，榮獲「台灣傑出永續治理首長獎地方組楷模獎」及 台灣永續行動獎 6 項大獎，展現市府推動淨零綠生活、智慧環保與永續社區的決心。《天下雜誌》公布的2025永續幸福城市大調查中，竹市「縣市競爭力」名列非六都第4，「文教面向」全國第1，「經濟面向」全國第3，「慢老城市」非六都第2。國際評比中，竹市在 2025 Global Cities Index中排名第201，全國第2、非六都第1；並在2025 Happy City Index中名列第75，獲得「銀牌級城市」肯定，再度印證打造幸福宜居城市的成果。行政處補充，此次幸福滿意度調查參考OECD、World Happiness Report、以及國內權威媒體的幸福城市調查架構，涵蓋十一個面向，包含社會聯繫、居住條件、工作與收入、所得與財富、教育與技能、主觀幸福感、工作與生活平衡、公民參與及政府治理、健康狀況、人身安全與環境品質。調查採用0至10分量表，由受訪者依自身感受給予評分；並由「趨勢民意調查股份有限公司」於2025年9月執行，透過各分數人數加權平均後計算出各面向分數，再以十一個面向平均值作為總體幸福分數，確保調查結果的客觀性與代表性。幸福指數總平均：6.85社會聯繫：7.49居住條件：7.28工作與收入：7.08所得與財富：6.95教育與技能：6.95主觀幸福感：6.79工作與生活平衡：6.78公民參與及政府治理：6.63健康狀況：6.61人身安全：6.46環境品質：6.37