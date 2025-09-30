輝達日前宣布將在北士科建立總部，就選在新光人壽T17、T18基地，輝達先前與地上權持有者新光人壽簽署的初始合作意向書（MOU）於今（30）日到期，但目前3大解決辦法，包括合議轉移、先興建再轉移、新壽和北市府先解約，至今仍未討論出最新發展，輝達能不能取得T17、T18基地還是未知數。此事引起PTT熱議，有網友直接說「不用廢話，直接到高雄」，還有其他人討論，如果輝達不選北士科，可以到哪裡。
3大解決方案都卡關 輝達設廠添變數
根據媒體報導，目前輝達和新光人壽討論出來的3大解決辦法，包括第一「合議轉移」，新光人壽將T17、T18地上權轉移給輝達，輝達再提供補償給新壽，不過該方法在北市府卡關，北市府認為，兩基地間道路還待整合，如果直接通過，可能有圖利財團的可能。
第二「先興建再轉移」，是由新壽先建好輝達總部建築物，再移交給輝達，這個方案新壽和北市府都同意，但是輝達希望是自己興建，所以這項方案沒有通過。第三「新壽和北市府先解約」，北市府比較希望朝這方案前進，但是新壽和北市府對於解約條件落差大，新壽不想接受這個方案。
台北還有南港、花博 網友喊乾脆放棄台北改高雄
輝達進駐北士科卡關，掀起PTT網友熱議，網友表示，「1公務員完蛋，2新壽最好有辦法自己蓋，3股東崩潰」，還有網友直言，輝達不如放棄台北，選高雄，「台北不要的輝達，可以來暖市高雄建」、「不用廢話，直接到高雄」，也有其他人指出，北市府應該很怕圖利。
另外，PTT也討論如果北士科沒成，最可能改在台北市哪裡？有網友指出，很有可能是南港、花博，「南港吧，老黃不要再掙扎了」、「來花博好了，又不用過河」，除了南港之外，不在台北市的林口也被很多人提到。但其他人表示，如果北士科不成，輝達很可能放棄台灣，改到印度設立總部。
資料來源：PTT
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據媒體報導，目前輝達和新光人壽討論出來的3大解決辦法，包括第一「合議轉移」，新光人壽將T17、T18地上權轉移給輝達，輝達再提供補償給新壽，不過該方法在北市府卡關，北市府認為，兩基地間道路還待整合，如果直接通過，可能有圖利財團的可能。
第二「先興建再轉移」，是由新壽先建好輝達總部建築物，再移交給輝達，這個方案新壽和北市府都同意，但是輝達希望是自己興建，所以這項方案沒有通過。第三「新壽和北市府先解約」，北市府比較希望朝這方案前進，但是新壽和北市府對於解約條件落差大，新壽不想接受這個方案。
輝達進駐北士科卡關，掀起PTT網友熱議，網友表示，「1公務員完蛋，2新壽最好有辦法自己蓋，3股東崩潰」，還有網友直言，輝達不如放棄台北，選高雄，「台北不要的輝達，可以來暖市高雄建」、「不用廢話，直接到高雄」，也有其他人指出，北市府應該很怕圖利。
另外，PTT也討論如果北士科沒成，最可能改在台北市哪裡？有網友指出，很有可能是南港、花博，「南港吧，老黃不要再掙扎了」、「來花博好了，又不用過河」，除了南港之外，不在台北市的林口也被很多人提到。但其他人表示，如果北士科不成，輝達很可能放棄台灣，改到印度設立總部。
資料來源：PTT