▲近6年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅之總金額及總筆數（圖／聯卡中心提供）

▲（圖／聯卡中心提供）

▲近6年（2020~2025年）我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅的平均單筆金額、金額中位數及兩者的倍數。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅各金額級距之筆數及金額占比。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年各地區持卡人以信用卡繳納綜所稅的平均單筆金額、金額中位數及兩者的倍數。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年各年齡層以信用卡繳納綜所稅之金額及筆數占比。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年各年齡層以信用卡繳納綜所稅之平均單筆金額、金額中位數及兩者之倍數。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年我國民眾以信用卡繳納綜所稅之金額分布情形。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年繳綜所稅金額排名前1%之繳稅大戶其繳稅金額占比。（圖／聯卡中心提供）

▲2025年綜所稅繳稅大戶金額排名前十名地區。（圖／聯卡中心）

聯合信用卡處理中心今（30）日公布最新統計，今（2025）年民眾以信用卡繳納綜合所得稅金額達新台幣2184.5億元，筆數140萬筆，雙雙創歷史新高，信用卡繳稅占比達到8成左右，稅負高度集中於少數繳稅大戶，貢獻全國半數以上稅收，稅收區域以台北市和新竹市縣持卡人表現最為亮眼，年齡則以45至65歲為主力，教育程度越高繳稅金額也越高，並且高齡族群持續發揮不俗的影響力。整體來看，2025年的數據再次印證我國所得分配差距大、稅負高度集中性的現象，9成稅收來自納稅金額前15%的民眾。聯卡中心表示，近6年來國人以信用卡繳納綜所稅的金額和筆數持續穩定成長，2025年我國民眾以信用卡繳納綜合所得稅金額達新台幣2184.5億元，筆數140萬筆，雙雙創歷史新高，信用卡繳稅占比達到8成左右，穩居主流繳稅方式。其中平均單筆繳稅金額約15.6萬元，中位數約1.39萬元，平均單筆金額相較於2024年微幅上升，金額中位數相較於2024年則微幅下降，下降原因可能是受惠於新制免稅額、標準與特別扣除額的門檻提高，降低部分民眾負擔。值得注意的是，平均數與中位數兩者相差逾11倍，顯示少數高稅負族群對平均值拉抬效應明顯。綜所稅金額分布呈現高度集中性，超過75%的納稅人繳稅金額低於5萬元，但僅貢獻總稅收金額6.26%；反之，繳稅金額10萬元以上的高稅負族群人數僅占15%，卻繳納整體9成稅收，成為全國稅收的主力來源。以持卡人帳單地來看，台北市持卡人繳稅總額居全國行政區之首，占比達36.06%，平均單筆金額約30.5萬元，居第二名；新竹市與新竹縣因高科技產業帶動，平均繳稅金額分別逾32萬元與27.5萬元，分居第一、三名，繳稅總額占比合計達15%以上，也高於六都中的台中市、高雄市、台南市及桃園市，展現強大經濟實力。值得注意的是，台北市中位數與平均數差距達15.6倍，全國最高，更凸顯所得差距之情形。在年齡結構中，45至65歲族群為繳稅主力，金額貢獻超過5成；65歲以上雖筆數僅占2.47%，卻繳納21.58%的總額，平均繳稅金額高達137萬元，居各年齡層之首，顯示少部份高齡族群憑藉龐大所得收入，持續貢獻稅收，在高齡化社會下，對整體納稅影響將日益顯著。性別方面，男性繳稅金額占比約65%，平均單筆金額約18萬元，女性約12萬元，顯示男性仍是繳稅主力，尤其是在組成家庭後，多數仍以男性進行信用卡繳稅。在教育程度部分，目前國人學歷以大學為多數，具大學學歷持卡人隨著納稅金額級距的增加，其繳稅金額與筆數占比皆呈現下降的情形，而繳納金額越低，具大學學歷者占比越高。持碩、博士學歷者情形相反，隨著金額級距的增加，兩者占比皆增加。繳稅金額超過10萬元以上的高稅負族群，無論是金額貢獻或是筆數占比，碩士學歷皆高於大學學歷，顯示提升教育程度帶動的所得與稅負能力。值得注意的是信用卡繳稅金額在前1%的繳稅大戶，繳納的金額均在218萬元以上，最高金額逾20億元。這些繳稅大戶的稅金占總稅額的53.66%，貢獻十分可觀。以地區來看，繳稅大戶居住地前3名是新竹市、新竹縣竹北市、台北市大安區，若再以各地區繳稅大戶的繳稅總金額來看，台北市大安區以7.05%的占比位居第一，無論是繳稅大戶居住地或是繳稅金額貢獻，台北市共有7個行政區進入全國前十名，台北市精華區仍是繳稅大戶的最主要集中地。以年齡來看，可發現有約有1/5的繳稅大戶落在65歲以上，但是在繳稅金額卻占整體繳稅大戶1/3以上，領先其他年齡層族群；以性別來看，男性的繳稅金額約占65%，女性約35%，但若以平均單筆繳稅金額來看，女性繳稅大戶的平均單筆金額約為814萬元，與男性的834萬元相差不遠，可見女性繳稅大戶的經濟實力。