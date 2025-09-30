我是廣告 請繼續往下閱讀

「衛武營管風琴音樂節」今年邀請英國當代管風琴巨擘韋恩・馬歇爾（Wayne MARSHALL）擔任音樂總監，將以月亮的陰晴圓缺與無盡想像為核心，策劃三場風格鮮明的管風琴節目。從人聲與琴音的靜謐對話，到交響樂團的磅礴合鳴，再到大師的醉心獨奏，將帶領觀眾沉浸於亞洲最大管風琴的壯麗音色中，10/1-10/4分別在屏東演藝廳和衛武營音樂廳登場。衛武營藝術總監簡文彬表示：「管風琴無疑是引領西方音樂發展的重要樂器之一。衛武營持續舉辦管風琴音樂節，希望透過當代大師的精心規劃，從經典曲目到當代作品，讓臺灣觀眾深刻體會管風琴承載的巨大音樂能量。韋恩・馬歇爾不僅是頂尖管風琴家，更是傑出的指揮家與鋼琴家，我們期待他全方位的音樂視角，為今年的音樂節注入感動眾人的活力與深度，讓觀眾聆賞管風琴與人聲、交響樂團對話，感受其萬千音色描繪出的宇宙萬象。」韋恩・馬歇爾表示：「這是我第一次到衛武營演出，Johannes Klais Orgelbau是非常知名的管風琴製造商，但之前我不知道他們在這打造了如此傑出的管風琴，以及衛武營極佳的音樂廳設計，我在英國不曾見過這麼好的音樂廳，讓我想要把它們都帶回倫敦。」馬歇爾的管風琴成就卓越，更身兼指揮家、鋼琴家與作曲家等多重身分，曲目涵蓋古典至爵士，擅長即興，並以音色掌控與對建築空間的敏銳感知聞名。此次管風琴音樂節，他以其深厚的音樂素養安排豐富曲目。首場演出《月光美聲》將於10/1在屏東演藝廳拉開序幕。10/3的《天才群像》音樂會，馬歇爾將與指揮簡文彬、高雄市交響樂團在衛武營音樂廳聯手，共同挑戰臺灣本土作品《交響客家序曲》，和兩首歐洲管風琴協奏曲的巔峰之作，法國作曲家杜普雷的《g小調第三號交響曲》，及比利時作曲家容根的《管風琴與樂團之交響協奏曲》。音樂節壓軸場《月亮之歌》獨奏會將於10/4登場。為讓更多聽眾輕鬆聆賞管風琴綺麗樂音，凡衛武營會員同場次4人購票同行享75折優惠，一般觀眾單筆訂單購票同場次4人同行8折，或購買3檔節目任2檔各1張票券即有8折優惠。「衛武營管風琴音樂節」相關節目與售票訊息，可至衛武營官網查詢。