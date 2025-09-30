強颱樺加沙重創花蓮，現進入災後復原階段，住在佛祖街附近的一名阿公，僅靠一雙黑色拖鞋成功逃命，正向又幽默的生活態度，讓他在網上大爆紅；有網友在社群平台Threads上求問阿公的拖鞋是哪個廠牌的，不少網友們紛紛熱心回答：「是牛頭牌」，並分享該廠牌的實穿經驗，讓阿公也意外成為超強代言人。
花蓮超猛阿公！僅靠「拖鞋逃生」爆紅
花蓮光復鄉爆發洪災，一名住在佛祖街附近的阿公回憶當下，表示聽到「蹦的一聲，轟隆轟隆」巨響，直覺反應大水即將來襲，他打開窗戶發現距離200公尺外，有洪水迅速湧入當地，他立刻拔腿往外狂奔，回頭一看發現農田已是汪洋一片。
該名阿公事後接受媒體採訪，表示是靠腳上那雙「黑色拖鞋」逃命，甚至自嘲只剩鞋子是他的，身上其他用品都是別人捐贈的，幽默表示，「我就是剩下一個拖鞋的男人，我財產也沒了」。
拖鞋意外成焦點！阿公成超強代言人
阿公受訪的影片迅速在網路上爆紅，有網友在社群平台Threads上發文詢問，「有人知道這位阿公這雙救命的拖鞋是什麼牌子嗎？」，竟迅速獲得高度關注，不少網友們紛紛留言解答。
網友們表示，「牛頭牌，我在泳池邊工作的時候都穿這個牌子的，他夾腳的部分是用布做的，穿起來超級舒服又止滑，大推」、「牛頭牌還有出個土豆星球，專門給足底筋膜炎的穿，我媽很誇」、「牛頭牌是台灣鞋，小時候穿過，後來勾勾、三條線⋯等外國鞋在台灣廣告變大，越來越少看到了」、「其實牛頭牌的拖鞋在白沙屯媽祖進香時超多人穿著走」、「牛頭牌是台灣在地品牌，品質非常非常好」。
也有網友留言表示，「牛頭牌是不是要找這位阿北代言了？『我就是穿夾腳拖跑贏土石流的辣個男人』」、「阿公變代言人了啦！看完影片的我爸媽都在問拖鞋哪個牌子的！現在終於知道了！準備買起來！」、「大哥講的很生動，影片都可以拿來拍廣告了」。
留言區也驚見牛頭牌小編留言道，「謝謝您的分享，我是牛頭牌台灣鞋的客服小編，已聯繫阿伯的家人，等待家人回應中！謝謝這些愛台灣的好朋友們！」
