我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於23日爆發溢流，洪水直衝下游光復鄉，釀成18人不幸罹難，至今還有6人失聯的重大災難。今（30）日是罹難者的頭七，花蓮縣政府特別協調中華玄門總會舉辦功德法會，縣長徐榛蔚也親自擔任主祭官，為亡者祈福超渡。然而，谷關大道院執行董事長林茂博，不僅大讚國民黨立委傅崐萁，更誇「縣長慈悲」，惹怒一票網友。儀式進行過程中，林茂博當場遞交自己撰寫的疏文，並脫口提及：「這次花蓮災後，因為有傅崐萁委員的願力和功德，事情才能大事化小事；假如像當年小林村，後果就不堪設想，所以這都是縣長慈悲。」徐榛蔚聽聞後，急著鞠躬回應「沒有」，並把疏文交由隨行人員處理，而這段畫面曝光後，立刻引爆網路熱議。針對外界質疑，花蓮縣政府火速發出澄清聲明，強調頭七法會全程由資深司儀主持，過程莊嚴肅穆，並無所謂「死的人沒有小林村多，是縣長慈悲」的言論，該說法純屬網路杜撰。縣府強調，徐榛蔚與副縣長顏新章皆全程虔誠助念，盼能安撫亡者與家屬，並指出未來還會安排其他宗教團體陸續舉行追思儀式。不少網友紛紛湧入徐榛蔚的臉書砲轟「這個縣長到底辛苦在哪？辛苦擺拍的姿勢嗎？」、「花蓮擺拍一姐」、「最沒資格哭就是你」、「作秀，夫妻倆真的很愛作秀」、「夫妻兩位真是用心良苦！韓國行、無能力處理問題、只顧擺拍、要錢、阻擋重機械、醫療、便當，義煮的萬般阻擾偏偏訂購2.5萬個便當應該是有貓膩，這是花蓮人的悲哀」。