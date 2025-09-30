我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜芳半年來飽受椎間盤突出之苦，應援跳舞時都會有刺痛感。（圖／記者嚴俊強攝影）

宜芳硬撐應援！急開刀、露面曝近況

▲《能戰！全民新視界》10月4日起每週六晚間10點播出。（圖／記者嚴俊強攝影）

27歲味全龍啦啦隊成員宜芳（口水）今（30）日出席《能戰！全民新視界》開播記者會，擔任助陣嘉賓的她，現場在台上敬業試背30公斤裝備，重心不穩險跌倒，會後受訪分享近況，宜芳透露近半年來，下半身都會痛到醒過來，原來是椎間盤突出，應援時都會有刺痛感，如今手術後需要持續復健，希望身體一切都好。宜芳今稍早被問及日前開刀原因，透露因為椎間盤突出，導致下半身頻發刺痛、不適，「這半年來，每天清晨5點我就會痛到醒過來，只能吃止痛藥再睡回去，跳應援的時候，只要有跳躍的動作，也會有刺痛感，因為已經影響到工作了，所以直接開刀解決！」宜芳感嘆，自己才27歲，卻飽受腰痛之苦，宛如上了年紀似的，她推測可能是因跳舞過度，長久下來造成運動傷害，「可能是因為我很小的時候就開始練舞，不知道怎麼用力就常凹來凹去，我又有點骨盤前傾，所以比較嚴重。」如今手術一解憂慮，盼逐漸好轉。宜芳這次為《能戰！全民新視界》到外島體驗當兵生活，感到新鮮有趣，「唯一比較不習慣的就是當地很熱。」有趣的是，當宜芳被問到感情生活時，率先表示自己單身，不過卻在現場物色1名軍官特別帥，現場媒體熱情幫她牽線，令2人羞澀得傻笑，說不出話。