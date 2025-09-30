我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（30）日赴立法院施政報告，並備詢。民眾黨立委張啓楷在質詢時針對提高退休警消所得替代率、提升軍人待遇相關預算質詢卓榮泰，雙方爆發爭吵，迫使立法院長韓國瑜充當和事佬，連忙介入緩和氣氛。張啓楷表示，幫軍人加薪和警消待遇的條文經立法院三讀過了，總統已經公告了，這個法律生效了嗎？卓榮泰說，「憲法是至高無上的法律，是國家的根本大法，一切都要在合乎憲法的體制底下，行政院才能依法行政。」張啓楷說，所以立法院通過了幫軍人每個月加薪3萬塊錢，幫警消人員的退休所得替代率恢復到8成，立法院三讀過了，是不是總統公告完，應該已經生效了？卓榮泰回應說，「行政院編制預算，立法院審議預算，任何大幅支出預算，稅出都必須跟行政院做共同的協商，而且要指出資金的來源，你們做到了嗎？」張啓楷呼籲卓榮泰要有法治精神，「歷任以來有哪個行政院長，你舉一個給我聽就好了，歷任以來有哪個行政院長，當立法院通過了要增加預算或者法定預算沒有編的，舉一個給我聽？」卓榮泰反嗆，「哪一個立法院曾經替行政院編列預算啊？你是監督立法院還是監督行政院還是代替行政院？」張啓楷指出，國民黨執政時代，民進黨也提過老農津貼提高，立法院三讀通過，民進黨執政時，每個行政院長也都依法行政，哪一個行政院長通過預算沒有編？「你是第一個，我先說你舉一個例子給我。」卓榮泰說，「我舉不出來，因為沒有碰到這樣的立法院。」張啓楷質疑，為了照顧老農，所以提高了津貼；那現在照顧軍人，軍人加薪3萬塊，這有什麼不一樣？卓榮泰繼續嗆聲，「你大幅增加稅出，有徵詢行政院嗎？有指出資金來源嗎？有嗎？」張啓楷呼籲卓榮泰，尊重立法院，不要把立法院當小弟，立法院代表人民監督你，「預算的權限，包括必要的時候，法案通過，你本來法定預算你就要編，你連一個基本常識，你把預算案跟法案弄亂了。」卓榮泰繼續嗆，「憲法要我接受立法院的監督，我絕對接受監督，但是憲法不容許立法院替代行政院。」張啓楷說，「那你也不能夠踐踏人民選出來的立法院。」卓榮泰說，「我沒有踐踏，我請大法官解釋，我沒有踐踏。」卓榮泰此時笑說「換一題」，張啓楷繼續質疑，卓榮泰一直說已經提了暫停處分，為何預算不編列？卓榮泰回應，「只要大法官能夠做出裁決，我們就依法行政了。」並反嗆張啓楷，「大法官被你們弄到現在無法開會！」這時，張啓楷忍不住向韓國瑜表示，「院長，這個我剛已經講過他，回答過問題又繞回來。」卓榮泰不甘示弱，「你也問同樣的問題」。韓國瑜表示，「我呼籲一下時間暫停」。張啓楷對卓榮泰說，「你不要不正面回答問題，他是代表人民要解決問題，我們現在談的是什麼，現在談的是照顧軍人跟警消人員」，「心裡有沒有人民、有沒有警消？」韓國瑜說，今天施政諮詢，採即問即答的方式，由委員執行，再由官員來進行諮詢範圍的答覆。要拜託大家，基於相互尊重，用理性溝通的方式來進行政策的對話。提醒一下卓院長，剛才施政報告，要社會對話和解。卓榮泰說，「我對同樣的問題，只有同樣的答案。」張啓楷表示「你如果再不正面回答問題，我就請韓院長叫看你眼睛。」