新竹一名體適能教練「魟魚老師」涉嫌在2023、2024年寒暑假利用參加營隊的機會，猥褻、性侵5名幼童，還涉嫌拍攝兒童性影像，新竹地院一審依加重強制猥褻等罪、製造兒童性影像罪嫌，判應執行12年。檢方認判刑過輕提上訴，林男則是以國立大學畢業、素行尚可等理由求輕判，不過，高院今天認定量刑無不當，予以駁回，維持12年判決，還可上訴。檢方調查，林男為某國立大學生，2022年起以「魟魚老師」名號在營隊擔任帶隊老師，不過，他明知多名參與學生都是未滿14歲兒童，他卻在2023、2024年寒暑假營隊期間，對多名學生進行撫摸大腿、小腿、肚子、背部等強制猥褻行為。2024年12月時，林男更在學校大學宿舍的交誼廳，利用教授體操正分腿動作，趁幼童雙腿打開、趴在地墊上時，脫下幼童的褲子，以手機對著幼童的肛門連續拍攝，同時拍攝下幼童的全身照片存在手機內。現今案件偵結，檢方將林男依犯加重強制猥褻罪嫌，以及兒童及少年性剝削防制條例起訴，今年五月，新竹地院依加重強制猥褻、拍攝兒童性影像罪，判林男應執行12年徒刑。檢方表示，林男為滿足一己私慾，分別對多名兒童多次強制猥褻，更拍攝身分不詳男童的性影像，他的行為所生危害嚴重，案件偵查之初否認犯罪，未與被害人家屬和解或賠償，態度不佳，一審判12年徒刑過輕，提起上訴。另一方，林男主張，他已坦承全部犯行，堪認態度良好，請合議庭考量他是國立大學畢業的教育程度，素行尚可，為本案行為時才年滿22歲，請求依刑法第59條的情堪憫恕規定減刑並從輕量刑，使他能早日復歸、回饋社會，以判決過重為由提起上訴。今日高院認為，此判決審酌被告背景、態度，並無不妥，駁回兩方的上訴，維持12年的判決。全案仍可上訴。