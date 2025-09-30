我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「LINE官方帳號」功能大當機，完全無法回應客人訊息，讓大批老闆、小編崩潰。（圖／ 翻攝Threads）

許多店家老闆以及小編都紛紛呼籲客人，能夠先透過臉書、IG等其他方式聯繫，不是他們不想理你啦！

▲LINE 官方帳號團隊已注意到目前系統出現異常，正在積極修復中。（圖／翻攝LINE官網）

（9/30 17:58更新）

LINE又爆當機災情！今（30）日下午有許多店家表示「」的管理APP大當機，官方賴完全無法回應客人的消息，一票老闆、小編紛紛不禁崩潰：「客人都要跑了！」今（30）日下午2點開始，陸續有店家官方社群在Threads上崩潰表示，管理官方賴帳號的APP，點進去訊息頁面要回應客人時，卻只停在LOGO讀取畫面，不少老闆、小編紛紛崩潰發文，「希望客人不要以為我們不理他們」、「這很令人恐慌啊啊啊，希望官方賴趕緊修復」、「官方賴大當機，完全無法回覆訊息」、「先跟客人們抱歉，不是不回你們，是系統當掉了」、「明天的訂單都還沒看耶」、「預約客人都要跑了」、「焦慮到不行，重下載還變成日本地區所在地」。