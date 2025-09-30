我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員應曉薇在京華城案涉嫌收賄5250萬元、遭起訴求刑16年6月，今天下午她以證人身分出庭，接受檢察官與柯文哲、沈慶京等被告的律師一問一答，應曉薇作證彷彿話家常，講出新聞標題有她點閱率很高、形容77歲的沈慶京是中正萬華長大的「孩子」，還抱怨起訴書內容99.5％不符事實，這讓詰問她的沈慶京律師廖威智忍不住也發牢騷：不是100％喔？北檢將沈慶京以6張支票捐4500萬給中華華夏希望關懷協會、中華格鬥協會、中華技擊協會、北市綜合格鬥協會、北市城市發展促進會等5個協會的行為，視為行賄應曉薇，不過在今天下午作證時，應曉薇強調捐款給協會不是給她，她當時已經不是協會負責人；沈慶京是為了實踐對命理老師余雪鴻的承諾，叫她去一下、拿支票給她，她發誓連看都沒看，事後才知道捐款的數字。應曉薇表示，沈慶京捐4500萬給5個協會，與她處理京華城陳情無關，京華城陳情人是陳玉坤（董事長），不是沈慶京，沈慶京「幹嘛行賄我？」檢察官質疑，應曉薇幫京華城陳情，沈慶京捐款給應曉薇助理管帳的協會，兩人是否討論過有沒有法律問題？應曉薇說這完全不用討論，就像「財政部是財政部、司法院是司法院」，慈善事業是慈善事業。輪到廖威智詰問時，連續提示幾則與綜合格鬥協會有關的新聞報導，都提到應曉薇是名譽主席，她對此回應，謝謝他們給這美名，她是綜合格鬥迷，還說「猛龍過江」李小龍是她的英雄；廖威智想了解應曉薇對綜合格鬥國家隊參與程度有多深，她說自己只能夠喊加油，不能上場比賽，也不會成立國家隊，新聞怎麼寫她她也不會去看，反正「標題有我點閱率很高」。應曉薇否認沈慶京捐5個協會的錢是給她的，還大嘆「我真倒楣」，當時沈慶京不要叫她代領支票，不就沒事了嗎？廖威智提示起訴書內容，沈慶京在2022年1月到10月間以旗下公司捐90萬元到華夏希望關懷協會、60萬元到應曉薇政治獻金專戶，並形容這是「迂迴行賄150萬元」，應曉薇聽了回應「這樣寫不好」，廖威智小聲回她：「這不是我寫的」，有蒞庭檢察官忍俊不住偷笑出來。廖威智接著確認，就算京華城沒有陳情，沈慶京是否仍會幫助應曉薇？她回答沈慶京是很好的朋友，協助她是應該的，她是中正萬華區的市議員，而沈慶京是「中正萬華長大的孩子」。廖威智詢問，吳順民與應曉薇團隊是什麼關係？應曉薇說吳順民不是她辦公室助理，是無給職顧問，吳順民來還要帶蔥油餅，對於起訴書稱呼吳順民為應曉薇助理，她當庭吐苦水，起訴書跟事實99.5％不同，廖威智又進入喃喃自語模式，回了一句：「不是100％喔？」