我是廣告 請繼續往下閱讀

▲呂珍九見面會座位圖、票價。（圖／年代售票系統）

▲呂珍九出道20年巡迴見面會主視覺海報。（圖／UNI Global提供）

出道滿20年的韓國演員呂珍九，近日展開海外巡迴見面會，而台灣場「2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI」，將於10月12日在西門町WESTAR舉辦。過去曾擔任台灣觀光大使的他，表示非常想念芒果冰、牛肉麵等台灣美食，時隔多年再次訪台讓他相當期待。呂珍九的出道20年巡迴見面會「2025 YEO JIN GOO SPECIAL FANMEETING in TAIPEI」，將於10月12日於台北西門町WESTAR舉行，票價為新台幣4880元、3880元（全坐席）以及身障席2440元，門票已在年代售票熱賣中，購票者有機會獲得一對一合照、團體合照、簽名海報、海報、小卡、 Hi touch、拍立得、簽名拍立得等福利機會，更多詳情請洽主辦單位官方社群專頁。呂珍九曾在2016年擔任台灣觀光局宣傳大使，拍攝微電影《噗通噗通台灣》，走訪墾丁、台南、澎湖等地，至今仍清楚記得旅途中留下的各種印象。尤其是台灣食物非常合他胃口，牛肉麵、小籠包、夜市小吃，以及芒果冰、鳳梨酥都是難忘的滋味，雖然拍攝過程也曾遇上大雨、臨時改搭火車的辛苦狀況，但都成為珍貴的回憶。回顧呂珍九20年以來的演藝之路，他從《擁抱太陽的月亮》的純真少年，一路演到《怪物》的刑警，再到電影《亡命機劫》挑戰反派，他直言電影的最大突破，是需要展現能壓制數十名對手的威懾力，因此在氣勢拿捏上花了不少心思。而他也表示未來想挑戰溫馨家庭劇，或是貼近日常的作品，展現不同的一面。呂珍九笑稱「當有人問起我的作品，才意識到時間真的過得很快」，這些時刻讓他感受到自己真的長大了，也再次提醒自己要一步一步踏實走下去。其實在20歲時，他便定下「用10年全心全意走演員路」的目標，因此他一路向前從未停下，雖然曾考慮過是否該休息，但正因觀眾對作品的喜愛，成了他在戲劇之路上的後援之力。除了戲劇，呂珍九也透過綜藝《帶著輪子的家》、《大脫逃》展現真實模樣，他坦言過去會害怕暴露「真實的自己」，但隨著人生經驗累積，反而想用更多樣貌與觀眾見面。即將在出道20年巡迴見面會與海外粉絲相聚，他笑說讓自己緊張的不是唱歌或跳舞，而是粉絲的火熱的視線：「但只要和大家對上眼，那份幸福就會瞬間湧上來」，期待與粉絲共度特別時光。