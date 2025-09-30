iOS 26 於 9 月中正式推出後，就傳出在iPhone 17系列與 iPhone Air出現一連串災情，包含 Wi-Fi、藍牙連線不穩，拍照成像異常，甚至桌面App圖示消失成空白方塊。蘋果火速釋出iOS 26.0.1作業系統，一口氣解決多項問題，涵蓋網路、相機、介面顯示、輔助功能與資安漏洞修補。官方強烈建議所有 iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone Air 用戶立刻下載更新，以確保日常使用不受影響。
iOS 26.0.1更新沒有特別的新功能，主要是針對穩定性進行改善。像是解決新款 Apple N1 晶片所引發的連線不穩狀況，日前有用戶抱怨，使用Wi-Fi上網、藍牙連接 AirPods，甚至車用 CarPlay 都會突然出現斷線又自動重連的狀況，讓用戶抱怨連連，這次更新後應該可以獲得改善。
iOS 26不只有連線有異常，iPhone 17 系列的拍照功能同樣被點名出包。尤其是在夜間或強烈背光等特殊光線下，照片會出現雜訊或殘影。iOS 26.0.1 藉由演算法優化修正，讓低光源下的照片不再出現詭異瑕疵。另一方面，全新液態玻璃Liquid Glass虛擬材質 雖然吸睛度高，但部分用戶自訂 App 圖示顏色後，卻發現桌面上只剩空白方塊，更新後應該也能獲得改善。
官方建議所有用戶更新，特別是 iPhone 17 系列、Air
針對依賴語音輔助的視障與弱視族群，先前被爆出更新 iOS 26 後功能會自動關閉，造成使用上嚴重不便。這次蘋果將問題修正，讓輔助功能恢復穩定支援。除此之外，官方也修補了「CVE-2025-43400」的安全漏洞，該漏洞存在於系統字型解析模組內，駭客理論上能透過特製字型檔案攻擊裝置造成當機，雖未傳出實際案例，但蘋果仍搶先防堵。蘋果同步提醒，所有 iOS 26 裝置用戶應該立即完成更新，特別是 iPhone 17 系列與 iPhone Air 用戶，以免使用是受到影響。
資料來源：iOS 26.0.1
