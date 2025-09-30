我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有中國網友翻牆發文，表示郭俊辰可能是權貴們的下個目標，此事引發關注。（圖／ 翻攝自Threads）

▲郭俊辰和于朦朧（如圖）一樣外型白淨，人氣都不算特別火紅。（圖／微博@于朦朧）

中國37歲男星于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，警方定調此案無他殺痕跡，但網路上流傳陰謀論，稱于朦朧被潛規則，他還掌握權貴洗錢證據的USB，才被開膛破肚慘死。而于朦朧生前演過陸劇《太子妃升職記》，當時合作的男星郭俊辰近日也被粉絲發現，名字和于朦朧一樣，被拿去開人頭公司，且公司被註冊為第13類軍火類商標，3大恐怖巧合全對上了，讓粉絲憂心郭俊辰會成為下一個于朦朧。由於中共官方已經開始查禁微博上有關于朦朧墜樓案的細節討論，因此許多大陸網友紛紛翻牆，到Threads轉發資訊，想保留相關證據。一名中國網友日前就發文，表示和于朦朧一起合作過《太子妃升職記》的男星郭俊辰，他的名字也被拿去利用開人頭公司。根據中國企業工商信息查詢平台「企查查」網站的資料顯示，郭俊辰被註冊的公司「北京橙果火火文化傳媒有限公司」，商標分類在第13類軍火煙火。而于朦朧名下也有兩間神祕公司，「上海起萌影視文化工作室」和「東陽鮮萌影視文化工作室」同樣也都被分到第13類，被視為是權貴用來洗錢的空殼公司，在于朦朧死後已經被註銷。，加上兩人外型都屬於白淨小生類型，擔心郭俊辰和于朦朧一樣，都受到某個惡勢力的控制，害怕他會成為下個于朦朧。台灣網友看了也覺得細思極恐，紛紛留言，「真是誇張了，一個小演員有錢去搞軍火的部分，那又何必出來辛苦的演戲呢？摔斷腿又差點戳瞎眼睛...這個說沒有官官相護，我才不相信」、「不是同流合污就是命懸一線，要讓出意外的手法太多了」、「完蛋了，下個目標可能是他」。另外，中國女星宋伊人被認為是于朦朧墜樓案的幫兇，她微博也同樣有關注郭俊辰，更讓粉絲覺得郭俊辰也被權貴盯上，希望他能保護好自己，不要跟于朦朧一樣死得疑點重重。