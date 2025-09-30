我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太陽餅愛心專車扺達花蓮，縣長徐榛蔚（左二）親自代表接受。陳允寳泉食品第五代陳睿智（左一）、花蓮縣社會處長陳加富（右一）、陳允寳泉第四代陳宇鴻（右二）。（圖／陳允寶泉提供）

▲陳允寶泉千里馳送太陽餅，縣長感動當場「再買800盒」。（圖／陳允寶泉提供）

▲陳允寶泉千里馳送太陽餅，愛心專車裝滿一箱箱剛出爐的太陽餅，希望帶給災民溫暖。（圖／陳允寶泉提供）

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流導致家園殘破，台中百年餅鋪陳允寶泉不捨災民受苦，漏夜將15000片剛出爐的太陽餅，千里迢迢親送後山災區。花蓮縣長徐榛蔚感謝愛心，當場再下訂800盒太陽餅，要趕在中秋節前發送1800餘戶災民。徐縣長表示，要讓這份善意加倍，將溫暖擴散到每一個需要的角落，讓人人都能過一個暖心的中秋節。這周末就是中秋節！當多數人正沉浸過節喜悅時，花蓮光復鄉的災民，卻因馬太鞍溪堰塞湖溢流而家園殘破。位在台中自由路商圈的「陳允寶泉」百年餅鋪，聽到災民需求，立即停下月餅生產線，全力製作太陽餅15000片，29日晚間，老闆父子三人化身「太陽餅超人」，漏夜開著貨車出發，將剛剛出爐的一萬五千片、最新鮮的太陽餅，遠送後山災區，為災民送上最溫暖的中秋禮物。百年餅店「陳允寶泉」董事長翁羿琦表示，一切的起點，是電視新聞裡一句樸實卻揪心的話，因為有網友說好吃又耐放的太陽餅最適合災區。翁羿琦說，身為百年糕餅世家，她深知食物不僅能果腹，更能撫慰人心。一個念頭油然而生：「我們必須做些什麼！」時值中秋節到來，是糕餅業全年最瘋狂的黃金檔期，但陳允寶泉硬是捐出一日產線，全力生產要送災區的太陽餅，希望用最快的速度，將一萬五千片最新鮮的太陽餅，送到災民手中。這份溫暖迅速擴散，形成一股「善的暖流」。同樣在自由商圈內的「九個太陽」、「新太陽堂」、「太陽堂老店」等知名餅家紛紛響應，毅然決然地將中秋檔期的珍貴產能，優先投入這場愛心接力。更有熱心民眾謝子濬先生與賴婉婷小姐，聽聞消息後特地跑到店裡，自掏腰包購買太陽餅，並委託店家：「請把我們的這份心意，一起送到花蓮！」董事長翁羿琦也提到，除了調配、捐出產能外，最大的挑戰來自物流，因為中秋前夕貨運大塞車，沒有任何一家宅配業者能保證即時送達。眼看時間分秒流逝，陳允寶泉老闆第四代傳人陳宇鴻做了一個超級瘋狂的決定，就是親自化身「人肉快遞」，在夜幕低垂的深夜，帶著第五代的大兒子總經理陳溢輝、二兒子陳睿智，父子三人開著貨車，滿載著一萬五千片太陽餅，從台中出發，漏夜奔向後山。他們輪流駕駛，在寂靜的公路上與時間賽跑，猶如「太陽餅超人」，唯一的信念，就是要在中秋節前，將這份溫暖親手交到災民手上。今天下午一點，愛心太陽餅專車抵達花蓮光復鄉，縣長徐榛蔚親自代表災民接下太陽餅，並當場追加800盒，要連同多日來各界送抵的愛心物資，趕在中秋節前發送1800餘戶災民，讓家家戶戶都能感受各界愛心。翁羿琦希望，這一片片太陽餅，都能化成一顆溫暖的小太陽，撫慰災民的胃，也照亮了他們因災變而黯淡的心。