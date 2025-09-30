我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 國內外貴賓共同出席「2025高雄愛‧月熱氣球」活動合影。（圖／高市府觀光局提供）

「2025高雄愛．月熱氣球」9月27日在田寮月世界盛大啟航，高雄熊造型等繽紛熱氣球在惡地地形奇景襯托下升空，交織出絕美畫面。高市府觀光局表示，教師節連假三天吸引逾4萬人次國內外遊客到訪，現場遊客人潮滿滿，帶動田寮在地餐廳與農產市集營業額正向成長。高市府觀光局長高閔琳指出，今年月世界場次特別讓深受親子喜愛的「高雄熊」造型球驚喜亮相、重返高雄主場並安排多顆熱氣球繫留體驗，同時結合地景裝置藝術、小農市集及限定商品，讓遊客體驗升空樂趣之餘，也能帶回獨特的高雄記憶。三天活動成功帶動周邊產業買氣，月世界遊客中心及農會市集攤位販售在地小農的芭樂、芭蕉、茶葉蛋以及泥岩冰淇淋等地方特產，銷售量大幅提升，周圍土雞城餐廳營業額翻倍，展現觀光與地方產業雙贏效益。觀光局提醒，活動將於10月4日至6日中秋連假續航月世界，並於10月10日至12日雙十連假移師愛河登場。月世界現場設有停車場、接駁站與接駁車服務，建議遊客多加利用大眾運輸並留意台28線路況。繫留體驗時段依天候狀況由專業團隊評估（上午約6:00–8:00、下午約16:00–17:30），票務與最新訊息請以官方公告為準。更多活動資訊與售票細節，請上「高雄旅遊網」或追蹤官方Facebook與 Instagram。