▲7-11鎖定10月中秋節連假，自10月1日起至10月6日止推出uniopen會員專屬「秋饗食光」優惠。（圖／7-11提供）

▲10月1日至10月6日7-ELEVEN加碼推出冷凍御料美式經典紐奧良烤雞翅香辣炸雞球任選買2送2。（圖／7-11提供）

▲全家連假期間單筆滿200元即贈榮獲日本角色大賞的日本可愛IP褲褲兔周邊小物。（圖／全家提供）

7-11中秋節優惠來了，門市自明（1）日起至10月6日，有特大美式3杯100元、特大拿鐵2杯100元優惠，，並且同時間還有會員每滿250元折25元，同樣可搭配咖啡優惠，結帳滿1000元再送抽取式衛生紙，囤貨就趁現在。📍門市｜10月1日至10月6日◾特大美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾特大拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾珍珠焙火烏龍奶茶2杯100元，6.7折（原價75元、特價50元）◾小葉紅茶3杯100元，7.3折（原價45元、特價33元）◾御料小館香辣炸雞球買2送2（原價45元）◾御料小館美式經典紐奧良烤雞翅買2送2（原價59元）◾御料小館碳烤風味雞排3件100元（原價55元）◾御料小館x膳馨蜜汁醬燒雞排3件100元（原價55元）◾可口可樂纖維+600ml買2送2（原價35元）◾原味本舖無糖麥茶PET600買2送2（原價29元）◾UCC無糖咖啡CAN185g買2送2（原價35元）◾韓國濟州SamDaSoo火山岩礦泉水買10送10（原價35元）◾御料小館x膳馨蜜汁醬燒雞排（原價399元）◾喜年來OPEN! 原味蛋捲禮盒（原價429元）◾萬歲牌無調味堅果禮盒（原價389元）◾元本山金綠罐海苔禮盒（原價399元）◾盛香珍禮讚堅果禮盒(5口味)（原價369元）且10月1日至10月6日，會員購買指定商品每滿250元折25元；使用uniopen聯名卡、icash Pay、icash2.0、iPASS MONEY獨立 APP) 、Pi拍錢包、悠遊卡、悠遊付滿1000元再折50元。會員結帳滿1000元送贈品3選1兌換券，單筆交易限贈5張，可選UNIDESIGN 新柔感抽取式衛生紙1串、3M 細滑牙線棒 36+4支附隨身盒 (2件)、旺寶濕巾20抽中發2入組（3件）；滿1500元加送爭鮮黃金甜玉米粒3罐兌換券。10月3日至10月6日，單筆滿200元即贈榮獲日本角色大賞的日本可愛IP褲褲兔周邊小物「褲褲兔光柵扇」，10月10日至10月12日同樣滿額200元則可獲得「褲褲兔紙膠帶」，替假期增添療癒收藏感。並加碼推出滿688元「好禮三選一」活動。可選白蘭氏雞精飲品、好奇迪士尼厚型濕巾、黑松沙士 2L、舒潔衛生紙到盛香珍小魚乾花等實用選項。10月3日至10月12日，更祭出滿額贈點回饋活動，使用全盈+PAY或指定信用卡消費滿300元，即可享1萬Fa點回饋。