▲中國男星于朦朧生前好友高泰宇遭指和他過世有關，他連日發文和開直播澄清是不實言論。（圖／翻攝自高泰宇微博）

▲高泰宇呼籲粉絲不要散播不實言論，有必要他會想公開監控畫面。（圖／翻攝自高泰宇微博）

▲高泰宇（如圖）開直播澄清自己和于朦朧案無關，粉絲不買單，紛紛留言「人在做天在看」、「封殺封殺」。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧的墜樓身亡事件，儘管已經以「酒後意外墜樓」結案，但關於虐殺、設局聚會等傳聞卻始終未歇，許多粉絲懷疑死因並不單純。其中，于朦朧的友人、已宣布退出演藝圈的高泰宇，因被指控是設局聚會的參與者之一，近日連續開直播澄清不知情、不在場，沒想到他的反應和態度卻引發更大爭議，被網友質疑「毫無悲傷之情」，臉上淡定笑容甚至被罵到消失。于朦朧墜亡後，中國警方在短短12小時內迅速結案，被外界質疑證據不足，網路上盛傳于朦朧生前曾參加一場人數高達17人的聚會，名單中包含導演程青松、方勵，以及演員高泰宇等人，並指控這場聚會是設局關鍵。高泰宇在9月14日發聲明，強調自己已退圈，嚴正否認參加過聚會，「禁止造謠！禁止誹謗！有需要可以調出私家監視器畫面。」為證明清白，高泰宇在直播中公開了與他人的微信對話截圖並播放語音內容，堅稱「反正這件事和我一點關係都沒有」。然而，多數網友對此並不買單，質疑對話紀錄有修圖痕跡，讓他感嘆退出圈子後還遭受網路暴力，連家人也受到影響，他無奈補充，既然連對話紀錄都被質疑，「我還敢把我私人的監控發出來嗎？」高泰宇在直播中談到于朦朧之死時的態度，成為引發輿論反彈關鍵在於，粉絲質疑他臉上看不出任何悲傷，甚至出現冷漠的笑容，直播間充斥著「為什麼看不出來你悲傷？」、「現在開直播什麼意思？」等質疑聲浪。面對批評，高泰宇回應自己不可能在鏡頭前展現悲傷，強調「私下心情是怎樣，你們又怎麼會知道。」然而，這番話並未能平息眾怒，在9月28日的第二次直播中，網友的批評更加激烈：「你睡得著嗎」、「人在做天在看」、「封殺封殺」，許多人認為他「表情就好像在說『是又怎樣？你們能怎麼樣？』」，讓原本淡定的高泰宇也招架不住，臉上的笑容漸漸消失，轉為頻頻嘆氣，最終默默拿起杯子喝飲料。對於粉絲質疑他既然已退圈，為何還要出來直播，高泰宇僅點出自己是「看不慣圈內的一些事情」，但未再詳細說明，留下了更多懸念，高泰宇試圖澄清的直播，最終卻因為他的表情和態度，讓網友們更加懷疑他和案件有關，無疑是火上澆油，讓于朦朧墜樓案的疑點更多了。