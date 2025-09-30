我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市一名因洗錢防制法案件遭通緝的27歲邱姓男子，昨天（29日）下午躲在自家時，因家人開門讓警員入內查訪，行蹤曝光，沒想到他竟異想天開從8樓飛奔逃竄，竟在20多秒內沿樓梯一路跑酷竄至2樓，還自以為跑贏了當場歡呼，怎料下一秒卻被員警制伏，並祭出辣椒水伺候，才終結這場「跑酷鬧劇」。警方表示，29日下午4時30分許，桃園警方當時正執行勤區查察工作，循線前往中埔一街某社區的邱男住處訪查。當時邱男的家人相當配合地應門，員警一進門就發現這名「榜上有名」的通緝犯竟大剌剌地待在家中。邱男見警上門，沒想到先是抱怨家人「為何要開門？」，接著假裝要走出門受查，卻突然拔腿狂奔，沿著樓梯快速跳躍逃竄，展現跑酷本領，短短20秒從8樓狂奔至2樓，自認成功脫逃還興奮歡呼，怎料，下一秒員警立刻衝上前，迅速將其壓制在地。邱嫌落網後仍拼命掙扎，企圖再次逃逸，員警為防止意外，立即噴灑辣椒水，邱嫌動彈不得，只好乖乖就範，逃亡記就此終結。