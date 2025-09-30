我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，水淹光復鄉釀災，截至30日共有18死6失聯，災區也佈滿泥濘，重建家園恐需漫長時間，不少志工都到花蓮協助，「壯闊台灣聯盟」創辦人吳怡農也投入救災行列，讓網友讚爆，不過國民黨王鴻薇陪同立法院長韓國瑜訪日，卻有網友質疑王鴻薇不如吳怡農，讓王鴻薇忍不住回嗆，綠營側翼還在搞大罷免，不累嗎？王鴻薇說，花蓮的嚴重災情，許多國人化身鏟子超人，前往現場為災民挖土清理家園，令人動容，國民黨執政各縣市政府也紛紛派出搜救隊前往現場支援，國人上下一心，就是希望能夠儘早讓花蓮鄉親恢復正常的生活。但綠媒和一些青鳥側翼，就連災難當前也不肯放過大家，硬要找機會栽贓在野黨，有這樣的執政團隊及其側翼，實在是國家大不幸。王鴻薇說，從災難一發生，民進黨立院黨團就在群組討論，想方設法要攻擊在野黨，「而現在民視和青鳥側翼，竟然又拿吳怡農救災來做新聞，問王鴻薇人在哪？莫名奇妙硬要黑我。」王鴻薇說，綠媒明明就知道立法院組團訪日進行國會外交，同團的還有民進黨立委莊瑞雄、王美惠、郭昱晴、何欣純委員，大家一起到世博大阪台灣館，一起喝大阪世博限定的台灣珍奶，「民視你怎麼不做新聞，問他們在哪裡？大家不分黨派的在拚國會外交，結果綠媒側翼還是要點名王鴻薇，不覺得奇怪嗎？當然不奇怪，因為王鴻薇是國民黨，就是要拿來鞭一鞭。」王鴻薇也說，國民黨立委鄭天財連續6天帶著志工，搭火車站票到花蓮救災，「綠媒有做報導嗎？青鳥側翼有像狂讚吳怡農一樣肯定嗎？一定要像民進黨這些政治人物，穿背心到現場拉布條擺拍嗎？大家都在用自己的方式，希望能夠為花蓮幫上忙，但綠側翼還停留在大罷免時間框，見不得台灣團結。」