衛福部10月新制將上路！國健署公布加熱式菸品之尼古丁最高含量，每支為1毫克。另外，疾管署114年度公費流感疫苗及新冠疫苗將於10月1日同步開打，預計約648萬餘人受惠。國健署公告「紙菸以外之菸品，其尼古丁最高含量」規定，加熱式菸品之尼古丁最高含量，每支為1毫克；公告規定自今年9月11日起生效。疾管署則公布，今年度公費流感疫苗、新冠疫苗於10月1日開打，共計約648萬劑流感疫苗，299.5萬劑新冠疫苗。分2階段開打，第1階段自10月1日起開打，接種對象包括65歲以上長者（含55至64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第2階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。健保署公告，修訂含sacituzumab govitecan成分藥品(如Trodelvy)給付規定。若患有無法切除的局部晚期或轉移性的荷爾蒙受體(HR)陽性、人類表皮生長因子受體2(HER2)陰性(IHC 0、IHC 1+或IHC 2+/ISH–)乳癌成年病人。預估治療人數第1年至第5年約761~686人，預估藥費約8.65億元至7.79億元。健保署公告，暫予支付含amivantamab成分藥品Rybrevant及其藥品給付規定，且修訂含carboplatin成分藥品（如Paraplatin）及含pemetrexed成分藥品（如Alimta）藥品給付規定。健保署說明，受益對象與carboplatin及pemetrexed併用於帶有EGFR exon20插入突變之局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人病人第一線治療。預估治療人數第1年至第5年約99~144人，預估藥費約3.19億元至4.63億元。