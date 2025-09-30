我是廣告 請繼續往下閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，重創下游的光復鄉等地區，雖水位已退去，卻留下了滿目瘡痍的街景，各地不少「鏟子超人」也前往災區救災，希望能盡快恢復原有的容貌。而這起事件截至今（30日）已造成18人死亡、6人失聯。有一名現場人員在社群網站上發文透露，一名白髮阿伯已尋找母親6天的時間，更哭著詢問開通佛祖街的人員：「是否有挖到遺體？」更貼出一張阿伯呆坐在階梯上的照片，場面令人鼻酸。一名前往花蓮救災的網友在社群網站Threads上發文表示，在救災開通佛祖街時，遇到一位白髮蒼蒼的阿伯，哭著詢問是否有挖到母親的遺體。阿伯表示，已經找了媽媽長達6天的時間，當天泥流一沖下來自己馬上爬上樹避難，想著要拉母親一起，但泥流速度太快，只能眼睜睜看著母親被沖走，因而感到相當自責，盼搜救隊能幫忙找尋，「雖然機會渺茫，但真心希望媽媽沒事，一定沒事的！要加油！要堅強！好嗎？」貼文曝光後，底下有不少認出該名阿伯身分的網友，「今天這位叔叔也有來家裡幫忙，過程中他用開玩笑的方式轉移自己的注意力，但感覺得出來他在強顏歡笑，大家如果有遇到他可以跟他說說話，希望叔叔媽媽平安回家」「他是坐直升機回來的嗎？當時我們在避難所有聽他分享故事，他一直都非常樂觀，也都在開玩笑！希望他早日找到媽媽，他真的是個好人」。