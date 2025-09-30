美國總統川普（Donald Trump）19歲的么子巴倫（Barron Trump）去年剛上大學，身高200公分高大又帥氣，在女生中引起轟動。《紐約郵報》爆料，巴倫已經交了女朋友，還為了女朋友清空「川普大樓」的整層樓，只為了與小女友約會。
《紐約郵報》報導，巴倫自去年9月在紐約大學史登商學院就讀大一，目前是在紐約大學的華盛頓特區校區上課，主修商業相關課程，並居住在白宮。
巴倫的身高高達6呎7吋（約200公分），去年作為新生入學時，就在學校格林威治村主校區，引起女生轟動。一位同學透露，當他在那裡時，他肯定引起了人們的注意，「他又高又笨拙，但他就是個大帥哥。很多女孩都追著他跑」。此前People雜誌、每日郵報也報導，有同學透露巴倫很受女生歡迎，「他高大英俊。很多人似乎都覺得他很有魅力」，也有同學提到，巴倫熱愛足球、喜歡玩《部落衝突》，很風趣也很會社交，但不會跟同學一起運動、出席派對，也很少跟同學一起用餐。
《紐約郵報》報導，消息人士透露，19歲的巴倫最近帶著心儀對象在紐約川普大樓（Trump Tower）約會，為了安全起見，大樓的一整層樓直接被清空，專屬給他們使用。
雖然選擇在掛著自家姓氏的大樓裡約會，看起來超級炫耀，但這完全出於安保考量。消息人士強調，拜倫的行動受到嚴密保護，這樣的安排是為了確保他的隱私與安全。
另外有消息傳出，巴倫不敢把自己的電話號碼透露給大學的朋友，因為擔心個資被洩露給公眾，因此只能透過Xbox遊戲機的聊天平台跟Discord跟朋友聊天。
消息人士說，如果有人拿到巴倫的電話號碼，就會一直轉發出去，然後會有一百萬個人狂打電話，巴倫就得一直改號碼。
巴倫近期很少公開露面，但今年3月與母親梅蘭尼亞一起出現在川普大樓時，他的手上帶著價值近5萬美元的勞力士手錶。而《富比士》也報導，巴倫的淨資產達到1.5億美元，主要歸功於他對加密貨幣的投資。
文章來源：Barron Trump shut down a whole floor of Trump Tower for a date
