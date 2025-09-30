我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格再度創下新天價！29日首次突破每盎司3800美元，專家分析，這是受到預期美國降息，以及擔憂美國政府關門等因素影響，投資人湧向避險資產。根據路透報導，金價週一首次飆破每盎司 3,800 美元，美東時間29日下午2時，黃金現貨價格上漲1.9%、每盎司3829.63美元（約新台幣11.6萬），盤中甚至一度來到每盎司3833.37美元的歷史新高紀錄。與此同時，美元指數下跌 0.2%，使得以美元計價的黃金對海外買家來說更便宜。高嶺期貨 （High Ridge Futures）金屬交易部主管默格（David Meger）表示，「市場避險需求聚焦在美國政府可能關門，這是推動金價上漲的因素之一」；他補充說，「美元因這一因素承受了一定的壓力，無疑支撐了貴金屬市場。」美國總統川普今天會見國會兩黨領袖，商討如何解決聯邦政府資金僵局，最終未能達成協議。如果無法達成協議，聯邦政府將於週三開始關門，迎來近七年來首次政府停擺。路透提到，黃金在低利率環境及不確定時期往往表現良好，今年以來已累計上漲逾 43%。美國個人消費支出（PCE）物價指數於週五公布，結果符合預期，進一步增強市場對聯準會在 10 月和 12 月會議降息的信心。默格表示，「上週的 PCE 數據被視為不會阻礙聯準會再進行一到兩次降息，這將繼續支撐金銀價格市場。」