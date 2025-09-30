我是廣告 請繼續往下閱讀

▲普發現金：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲普發現金：網路負面聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲普發現金：近期網路負面聲量留言，主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

政府最快10月下旬將普發現金1萬元，行政院長卓榮泰日前指示財政部研議增設「不領取」選項的可行性，遭到藍綠立委強烈質疑「擾民、多此一舉」。因此行政院9月底拍板排除「不領取」選項，將維持原有的領取管道，包括直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放等，不增設額外頁面。回顧議題進程，立法院7月11日表決通過包含普發現金在內的《韌性特別條例》，總統府8月1日正式將條例公告。然而因為立法院不得為增加預算之提案，韌性條例有違憲之虞，最後行政院決定化被動為主動，提出修正案並於8月29日經立院三讀修正通過，普發現今預定在10月31日前完成。透過QuickseeK快析輿情資料庫分析議題聲量趨勢，在總統府公告條例當天，普發現金議題聲量創下單日4萬餘則的高峰，但後續的特別預算的編列卻非一帆風順，包括8月7日原定行政院會要審查特別預算卻臨時抽案，以及特別預算送至立院後，卓榮泰宣布順應民間意見，研議增設「不領取」選項等，4天後又轉彎不設「不領取」選項，議題聲量起起伏伏，行政院態度也反反覆覆，讓議題聲量高峰都有突破萬則。觀察普發現金議題的網路負面聲量趨勢，可發現在8月初確定發放時程後，議題因負面批評而引起的負面聲量好不容易在8月中旬開始降溫，連三週降到1萬則以下。但進入9月後，負面聲量又開始慢慢增溫，近期是否增設「不領取」選項爭議開始後，單週負面聲量又爆棚，衝上3萬多則，也讓普發現金議題從8月至今累積負面聲量將近有10萬則。從熱門負面話題包括倡議「不領取」的法師釋昭慧稱「舉債普發是恥辱」、名嘴黃揚明批增設「不領取」選項是脫褲子放屁、藍委王鴻薇說譏行政院態度前後矛盾，先大力反對普發後又稱普發正確。由此可見，「不領取」一事確實招來相當多負面情緒，而政院態度前後矛盾也是民眾不滿的焦點。而分析近期網路上針對普發現金的負面聲量留言內容，在熱門的討論主題當中，有30%的聲量在批評「不領取」是脫褲子放屁、21%批評執政無能、17%諷刺綠營高官不領好棒棒、16%批評綠營是詐騙集團、16%批評領了就不配當青鳥。顯然近期議題討論中，網友對政府政策一拖再拖、風波不斷失去耐心。蔡英文政府任內就曾普發過三倍券、五倍券跟現金6000元，發得順順利利、皆大歡喜。但這次執政黨被在野黨逼得要普發現金，卻從普不普發、排不排富、違不違憲、增不增設不領取選項四度猶豫不決、態度轉彎再轉彎，不只外界霧裡看花，連民進黨立委都對政院失去耐心與信心。國民黨拋出普發現金倡議，凸顯出綠營內部決策猶豫、協調機制失靈、行政院與立法院黨團意見矛盾等多重問題。從民眾的視角來看，施政拖泥帶水、不乾不脆，無疑凸顯出執政團隊正面臨嚴重的溝通問題，雖然執政黨宣稱在823後調整隊形加以改善，但從普發現金議題累積的負面聲量來看，隊形調整的成效仍未彰顯。●作者：黎榮章／Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWNEWS今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com