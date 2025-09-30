我是廣告 請繼續往下閱讀

美國拋出台美晶片製造五五分的構想，引發市場高度關注，也引起業界震撼。專家認為，此一構想首當其衝的就是台積電，無論是資本支出的回收狀況、未來漲價權，以及供應鏈完整性，基本上都會對台積電未來造成明顯壓力。此外，這也將對全球半導體產業形成「半導體互相區域對抗」，以及全球半導體供應鏈重組。美國商務部長盧特尼克透露，遊說台灣讓美國生產一半晶片、台灣生產一半的「五五分」構想，讓美國可達到50%自製。他認為，美國本土晶片充足才能保護台灣，且美國將與台灣達成貿易協議。對此，證期雙照分析師翁偉捷分析，首當其衝的就是台積電，由於台積電幾乎是美國客戶，這樣的政策可能轉變成全數美國客戶訂單都在美國廠，台灣訂單就趨近於零，假設台灣本地晶片數量減少，是否將意味著過去台積電在台灣的規劃，將有部分「打水漂」？亦或是「產能閒置」？這樣的結果，將會造成：首先，台積電針對台灣投資是否將會計劃延宕，也就是說，台積電未來可能在台灣會出現產能控制的狀況，產能一旦控制，台積電是否會繼續透過漲價提升毛利率，這可能會有疑慮，翁偉捷透露，輝達入股英特爾的背後意涵，就是「台積電晶片太貴了」，這是台積電未來將會面臨到的複雜考量，資本支出是否要持續增加、建廠成本能否控管，美國廠可透過定價權把毛利率穩在一定的水準，但台灣因訂單大減，毛利率一定會受影響，「難道你會無限漲價去cover掉毛利率的壓力？這個難度也是有點高。」翁偉捷進一步表示，假設台積電在美國1650億美元的投資產能「全開滿」，供應鏈規模夠不夠完善，也是一個問題，他直言，台積電能在台灣維持「世界無敵」是因為台灣有完整的供應鏈系統，但這樣的系統目前還無法完整搬到美國，因無法完全複製到美國，對台積電來說，當地成本非常高，等到三、五年之後，屆時英特爾技術也上來，如果科技廠優先下單給英特爾，「那台積電的訂單不就少了？那如果訂單變少是否就和你原先預計回收的狀況有點落差，那你折舊費用就會增加，那成本一增加，你的毛利率呢？」這就形成一個迴圈問題。所以，不管是資本支出的回收、未來漲價的定價權，以及供應鏈的完整性，都明顯對台積電有壓力。另一方面，翁偉捷提到，台積電現階段在美國全面性布局，看起來是「重倉美國」，一旦在北美地區形成所謂「北美半導體一條鏈」，北美地區形成一條非常強大的半導體供應鏈，是否會造成其他區域也跟著進行區域型建置？他指出，這樣可能將變成「從產業面升級到國際面的對抗」，也可能使得其他國家地區將限制台積電，「你台積電在美國，我的需求你忽略我，那我是不是也課你關稅」，可能將出現報復手段，也可能導致更進一步的貿易摩擦，或報復風險，比如，韓國、日本這些半導體產業是否會有反抗行為，中國這邊又會如何看待，這都需要觀察。翁偉捷分析，目前看來，美國提出這樣的架構，對全球半導體產業而言，用一句話概括就是「可能形成半導體互相區域對抗，再來可能形成全球半導體供應鏈重組」。而重組的過程中，不見得對台灣有利，他說，台灣過往之所以有利，是因為「全世界的單都吃」，維持政治中立的角色「不挺哪一邊」，但如今傾向美國，這個平衡被打破，台積電的政治中立條件不復存在，對整體半導體產業影響就變得很複雜，因此政策若真的落地「後面麻煩可大了」，「現在供給美國OK，可是你要出口到歐洲將會有某些限制、出口到日本又會有某些限制」翁偉捷十分憂心。