我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌遭爆指揮狗仔跟拍政敵，遭指「狗仔頭」記者謝幸恩也被翻出住在五股卻承租潘孟安、林楚茵萬華住處的停車格，謝幸恩租車位偷拍，是王鴻薇拿到照片，怎麼那麼巧？而黃國昌養「狗仔團」花4000多萬，錢從哪裡來？如果凱思國際背後確實有港資、中資，那跟監國會議員已經是國安問題，「黃國昌要不要正面交代？」林楚茵表示，自己出身媒體，最清楚「第四權」監督與「政治跟監」的差別，接受黃國昌下命令就是當政治打手，就算謝幸恩辭去《中央社》記者，自己仍會要求監督《中央社》徹查到底，身為官媒，怎能拿國家資源，幫特定政黨來跟蹤政敵？林楚茵說，謝幸恩2022年12月自稱民報記者蕭依依，2024年7月同一支門號，變成《中央社》記者謝幸恩，關鍵證據都在他手上，背後主使者是不是黃國昌？ 難道所謂「揭弊」需要用假名分飾兩角？其次林楚茵說，2023年2月謝幸恩入職《中央社》，同9月家住五股的謝幸恩，卻冒用法務部地址承租她家位於萬華的停車場，而2023年12月王鴻薇爆料潘孟安，同時曝光自己與先生梁文傑的住處，「謝幸恩租車位偷拍，是王鴻薇拿到照片，怎麼那麼巧？」林楚茵表示，週刊報導稱黃國昌養「狗仔團」花4000多萬，錢從哪裡來？如果凱思國際背後確實有港資、中資，那跟監國會議員已經是國安問題，黃國昌要不要正面交代？，根本是假揭弊真犯罪，「惡意跟監不是媒體監督」。