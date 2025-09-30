全家搞怪贈品又來了！全家門市自10月1日起，購買指定鮮奶滿149元，即贈送牛奶嘴蓋一個，將乳牛的乳頭造型裝上瓶裝牛奶，每次喝牛奶都像自己現擠，全家小編也在threads爆笑發文，以後跟媽媽說想喝牛奶，可能會收到爆笑回覆「冰箱裡有自己擠，剛去全家買的」。
根據全家便利商店小編於threads上分享贈品資訊，自10月1日起至10月28日，門市購買指定鮮奶滿149元，即贈送牛奶嘴蓋一個。
超搞笑的設計也讓網友創意留言「不敢相信我竟然為了這個東西準備出門去買牛奶了」、「以後可以說：我家有現擠的牛奶，濃醇香！」、「下班直接買回家擠」、「全家最近的贈品越來越抽象了」、「上次的內褲…身為I人的我，我都不好意思問店員還有沒有內褲了，這次還來一個奶頭」、「出內褲就已經很過分了喔，害我很難跟店員說滿額不是有送那個奶頭？」。
《NOWNEWS》記者也搶先看到「牛奶嘴蓋」實體，套上牛奶瓶真的很可愛，且通用的規格，不僅全家鮮奶可以適用，市面上常見的義美、林鳳營也都可以套上牛奶嘴蓋，不過要特別注意的是，牛奶嘴蓋非密封性，若是倒完牛奶，還是需要換回鮮奶原本的蓋子，以免容易變質。
7-11買指定黑松飲品！可愛周邊帶回家
此外，7-11則是跟黑松沙士獨家推出秒殺贈品，凡於10月1日至10月28日間至門市購買任兩件黑松指定品項，加價249元可獲得「黑松復古送貨腳踏車」、加價199元則可以把「黑松飲料夾娃娃機」帶回家。
「黑松飲料夾娃娃機」，將夾娃娃樂趣直接搬到桌上，機身內含迷你版經典黑松飲料，以及人氣吉祥物FIN水寶與茶花水豚IP公仔，免插電的貼心設計讓你隨時隨地輕鬆開玩。
「黑松復古送貨腳踏車」搭配可自行拆卸的黑松汽水載貨箱及飲料瓶，並附上柑仔店背景紙卡，消費者可將腳踏車及飲料瓶自由裝飾於柑仔店背景前。
