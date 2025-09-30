我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人胡文英（如圖）在IG發文揭露，她差點和于朦朧進同一間公司，同時也曝露中國演藝圈的潛規則是需要會喝酒。（圖／翻攝自胡文英IG@paulina550308）

▲胡文英（如圖）秀出和中國方接洽演藝事業過程，對方詢問她能不能帶資入組，這樣對未來發展有幫助。（圖／翻攝自胡文英IG@paulina550308）

中國男星于朦朧的墜樓事件引發兩岸三地關注，連帶讓演藝圈的潛規則浮上檯面，58歲女星胡文英近日在個人IG上透露，她曾在2018年差點與于朦朧所屬的經紀公司，天娛傳媒旗下的子公司芒果娛樂簽約，胡文英寫到接洽時的談話內容，對方第一句話就問她會不會喝酒，因為要陪資方喝酒才能談合作。于朦朧墜樓事件發生後，網路上關於真相的討論與爆料不斷，胡文英表示，她連日來觀看于朦朧的相關視頻，聽到他聲音裡帶有絕望無助、撕心裂肺的吶喊，讓她淚流滿面，「昨晚于朦朧出現在我夢裡，雖然我們素昧平生，也許是看了太多網路他的相關視頻，醒來時又哭了一遍。」胡文英表示，她查閱資料後發現于朦朧的經紀公司是天娛傳媒，子公司包含芒果娛樂，而她曾在2018年10月差點和芒果娛樂簽約成為旗下藝人，當時因她放不下兩個孩子，未前往大陸發展，「現在想想，幸好我沒去大陸發展，不然現在真不知道變成怎麼樣。」胡文英揭露了當時大陸影視圈不成文規矩，她表示，從2016年開始那幾年，常有大陸的製片找她拍電視劇和電影，對方往往第一句話就會問她會不會喝酒，胡文英回覆不太喝時，沒想到對方直接告訴她：「不太會喝也要練酒量。」並強調拍片前後都要跟資方吃飯才會合作。她追問如果不喝或只喝一杯可不可以，對方則直接回絕：「不可以，喝酒才能談合作讓投資方開心，這是大陸不成文的規矩。」胡文英也秀出畫面，指對方直接詢問她能不能帶資入組，讓她認定自己不適合到中國發展。胡文英是黑澀會美眉甜兒的媽媽，最初因和女兒一起上節目意外被發掘，從此展開演藝生涯，擔任外拍模特兒，也會接通告上電視，她曾表示年輕時曾參加過選美，一度渴望進入演藝圈，但後來為了家庭而放棄，直到孩子長大，才能重拾熱情，做自己喜歡的事情。