輝達計劃在北士科打造企業總部正陷入激烈交戰，輝達先前與地上權持有者新光人壽簽署的初始合作意向書（MOU）於今（30）日到期，接下來如何解決，市場指向有3大方向，包括合議移轉、先興建再移轉及新光人壽與北市府解約。新光人壽傍晚也有最新說明，強調參與投標此案，一切作業均公開透明、公平合法，望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造台北市及台灣的榮耀，達成全民共贏的局面新光人壽表示，為了支持政府打造台北市科技產業廊帶、帶動整體產業升級與轉型的公共政策，於2021年依台北市政府公告的招標規定，參與投標本案，一切作業均公開透明、公平合法。新光人壽特別強調，對於此案的投資決策均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係（Public-Private Partnership），期盼共同合作開發北士科園區，共創公共利益。新光人壽也提到，在取得地上權後，即已按原始投資計畫取得建照並興建中。自2024年6月起與輝達進行洽商，並配合輝達需求而與其就直接移轉地上權契約達成共識，此待北市府同意後即可辦理，望北市府給予最大協助，讓輝達順利進駐，創造台北市及台灣的榮耀，達成全民共贏的局面。