我是廣告 請繼續往下閱讀

9/30大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第114092期）

35

▲台彩從9月16日開始舉辦中秋加碼活動，包含3星彩、4星彩等遊戲都有加碼。（圖／台灣彩券）

大樂透中秋節加碼活動開跑！百萬紅包火熱開搶中

大樂透第114092期今（30）日晚間開獎，本期頭獎獎金為1.2億元。大樂透開獎時間為晚間8點30分，將透過直播陸續開出大樂透、今彩539、三星彩、四星彩等開獎號碼，快來看看自己今晚是不是幸運兒吧！此外，大樂透中秋節加碼活動現正開跑，獎項還剩下，只要對中6碼就能抱回100萬，活動將一路持續到獎金送完，或是到10月31日止。大樂透中秋加碼活動開跑，台彩自9月16日起特別加開「100組100萬元」獎項，讓彩迷有更多中獎機會。活動規則指出，只要號碼完全對中任一組加碼開出的6個號碼，就能抱回100萬元獎金，若同組號碼有多注同時中獎，獎金則會依注數平分。若100組獎號未在當期全部開出，剩餘組數將順延至下一期繼續加開，直到全部送出或最晚至10月31日截止。台彩提醒，民眾可到全台彩券行購買「中秋加碼大樂透」，一次就能同時挑戰億元頭獎與百萬加碼獎金的雙重機會。