▲這幾天光復車站前「鏟子超人」數量真的很多。（圖／翻攝胡仁順-花蓮縣議員臉書）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪水侵襲，大批台灣人化身鏟子超人，自備工具前往投入救災。（圖／胡仁順-花蓮縣議員臉書）

花蓮光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖洪水重創，現場湧入大量「鏟子超人」幫忙災民清掃家中汙泥。不過，剛從災區返回台北的法國網紅吉雷米就發文表示：，更目睹，反而造成更多問題。法國網紅吉雷米剛從花蓮光復災區回來，今（30）日便在社群發文呼籲：他補充，災區現場人多，動線亂，不是隨時都有地方能坐下休息。吃飯更是一個問題，因為當地便利商店幾乎全毀，如果你不是跟著團隊來，常常連基本補給都沒有。吉雷米坦言：「不瞞大家說，救災需要的不只是愛心，還需要時間、體力、耐力。」吉雷米隨後提到，很多人以為救災只是「去挖泥巴」而已，但現場真的不是這麼簡單。「泥巴一天比一天僵硬，清理起來要花很大力氣。空氣裡到處是灰塵，泥地上可能會有碎玻璃、動物屍體、還有很多不同的味道，有時候會看到讓人心裡很不舒服的畫面。這些都需要心理準備。」不少台灣網友看完之後也紛紛贊同，「我也覺得志工需分階段，要復原漫漫長路，現階段是體力活，讓有體力的去幫忙」、「我也是沒體力，不敢冒然去，只能看著圖片影片幫大家打氣」、「挖泥巴真的不容易，今天泥巴的感覺就像是有點水的麻糬，很黏很難挖」。