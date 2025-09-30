我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海生館萬聖節主題活動「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒！」，特別展出各種長相奇特的海洋生物。（圖／屏東海生館提供）

▲在「被汙染的河口」展示區以真實海廢搭配萬聖節佈置，引導民眾認識海廢的影響。（圖／屏東海生館提供）

屏東海生館將於 10月1日至11月3日舉辦萬聖節主題活動「萌鬼大鬧海生館：怪奇生物出沒！」，特別展出各種長相奇特的海洋生物，並推出一系列萬聖節活動，邀請民眾跟著怪奇模樣的萌鬼們一起大鬧海生館。海生館於萬聖節主題活動期間在台灣水域館特別佈置「活動生物展區」，展出各種彷彿跨越世俗定義的怪奇生物，例如模樣呆萌卻像頭上長角出現六根鰓的墨西哥鈍口螈，以及會用魚鰭在水中散步的條紋躄魚，甚至像是全身長毛的棘皮單棘魨等六種怪奇海洋生物，牠們以最萌最怪的模樣現身，讓民眾了解奇特的外表往往藏著自然生態獨特的生存智慧。此外，在「被汙染的河口」展示區以真實海廢搭配萬聖節佈置，引導民眾認識海廢的影響。包含輪胎、浮球等各種大大小小的海廢，搭配蜘蛛絲等造景佈置，宛如變成裂嘴笑開的巨大鬼怪，正要侵蝕這片海洋。而適逢是企鵝繁殖季開跑，現場推出科教活動，帶民眾認識企鵝生命最美的歷程。萬聖節主題活動期間，海生館更推出變裝系列活動，活動期間只要全身70%以上變裝入館，並追蹤海生館官方IG粉絲專頁，就可以獲得鳳頭海鸚鵡頭帽及吊飾等限量好禮。於海生館粉絲專頁指定貼文下方留下變裝入館打卡照片，有機會抽中夜宿海生館免費體驗名額。除此之外，活動期間海生館也邀請民眾穿戴萬聖節配件到館內指定禮品店，向櫃檯人員念出萬聖節經典的咒語：「Trick or Treat！」或「不給糖就搗蛋！」即可獲得棒棒糖一支。