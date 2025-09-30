我是廣告 請繼續往下閱讀

公股彰化銀行為國內第一家上市金融機構，更在今（30）日歡慶120周年，總統賴清德也特別致賀電。彰銀董事長胡光華則強調，站在120年的新起點，彰銀將以「百廿傳承、再創巔峰」為願景，以「SMART」營運策略為藍圖，持續深化客戶關係、強化永續韌性，邁向更高的成長，並持續推動3大方向，包括深化轉型、創新發展；深耕在地、放眼全球；以人為本、共創價值。彰銀今日舉行120周年慶祝酒會，現場匯集超過600位貴賓與產官學界代表，除接獲總統賴清德致賀電文外，副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰也都特別錄製影音慶賀彰銀120周年傳承不息。慶祝酒會中也揭示「120周年紀念標誌」，因發源地彰化素有「台灣米倉」之美譽，紀念標誌巧妙運用「稻穗」為設計元素，象徵台灣土地孕育堅韌與豐收，更蘊含「耕耘收穫，飽滿謙遜，守護財富，普惠大眾、富裕吉祥」深層寓意，標誌環抱地球的設計，也展現彰銀從在地深耕走向國際、與全球接軌的發展願景。財政部次長阮清華致詞時提到，彰銀始終以誠信穩健的經營理念陪伴台灣產業成長，無論是協助中小企業融資，支持工商的發展，或是推動在地產業升級，彰銀一直扮演著不可或缺的角色，即便在今年國際金融情勢變化不斷下，彰銀仍有機會挑戰稅前淨利達新台幣200億以上，創造歷史新高，展現高度的專業經營以及風險控管能力。彰銀董事長胡光華致詞時也指出，自1905年創立以來，彰銀始終秉持「誠信、穩健、創新、卓越」的理念，與台灣的經濟與社會發展同呼吸、共成長。從地方銀行起步，到如今國內外布局完整的現代化金融機構，陪伴無數企業與家庭邁向繁榮，也見證台灣金融市場的每一次變遷。這一路走來，彰銀不僅建立了嚴謹的治理架構與風險管理制度，也獲得外界的高度肯定。他更指出，彰銀不僅連續4年榮獲證交所公司治理評鑑前5%，永續金融的努力亦獲金管會評鑑為前段班績優銀行，亦雙料入選道瓊永續指數「世界指數」與「新興市場指數」成分股，更兩度榮登S&P Global永續年鑑全球銀行業前10%會員，展現深厚的永續治理與經營實力，經營績效也屢創新高，展現了團隊堅實的策略與執行力。站在120年的新起點，胡光華也對彰銀未來提出3大願景方向。首先，加速數位轉型，積極運用金融科技、人工智慧、大數據分析，全面提升服務效率與品質，帶給客戶更卓越的體驗。同時，拓展多元業務，滿足企業與個人不斷成長的需求，並持續加強風險管理，確保長遠穩健發展。不僅如此，彰銀也將持續支持在地經濟，成為企業與個人最值得信賴的夥伴；同時加快國際化布局，拓展海外據點，強化跨境服務，讓彰銀的足跡更加遍布全球。彰銀亦重視人才發展，胡光華強調，將持續打造更完善的成長與職涯環境，讓員工與銀行共同成長，塑造具競爭力的企業文化。同時，落實企業社會責任，推動ESG、綠色金融與公益關懷，成為永續經營的典範。