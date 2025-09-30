我是廣告 請繼續往下閱讀

郝龍斌、羅智強後，前立委鄭麗文今晚到台中市合體盧秀燕玩吃播，盧秀燕當眾說「我對你比較特別，我有幫你夾菜」，還透露7年前她選市長，別人避之唯恐不及，鄭麗文義無反顧南下幫她輔選，「我對麗文有特別感情，她是明知不可為而為之、超勇敢的人」。兩人邊吃邊聊超級忘我，不僅越來越歪樓，甚至還問正在直播的記者「可以把麥克風關掉，讓我們姐妹好好聊天嗎？」國民黨主席選舉將在18天後投票，盧秀燕和國民黨主席候選人的吃播，從前台北市長郝龍斌、立委羅智強到今（30）日的前立委鄭麗文，這次選了連續兩年獲米其林必比登推薦的西屯區可口牛肉麵店。盧秀燕說兩人一高一矮，有最萌身高差，她稱讚鄭麗文戰鬥力強、伸張正義勇助弱勢，對她參選喊祝福與加油。鄭麗文開心提醒「你上次（8月）就講過了，新聞都有報導」。盧秀燕再稱讚幾位候選人都有高聲量，自己拜託他們幫忙吃播、行銷台中美食小吃，非常感謝。鄭麗文點了招牌紅燒牛肉麵，連連稱讚牛肉大塊又入口即化、CP值超高。之前吃播米糕和肉圓的盧秀燕說，她晚上不喜吃澱粉，因此選擇綜合牛肉湯，接著邊幫鄭麗文夾小菜，邊說「我對妳比較特別，我有幫你夾菜」；鄭麗文得意地回「姐妹就是不一樣」，接著說起兩人的姐妹情緣。鄭麗文說，她曾到台中投入艱困選區的立委選舉，雖然沒當選，但結識很多重情重義的朋友。盧秀燕透露第一次選市長時不被看好，「當年西瓜都偎大邊，很多人看到我『走那飛咧』，沒人認為我會當選。雖然情勢艱困不可為，但麗文出於義氣，義無反顧南下駐點幫我輔選，我對她有特別感情」。兩人越聊越起勁，從盧秀燕外要帶水餃給家人吃，聊到鄭麗文近年在修行，所以不吃豬肉，多年來從不忌口卻吃不胖、跑行程時最喜歡吃漢堡。盧秀燕羨慕地說「我也好喜歡吃漢堡，但是要戒澱粉」，兩人似乎終於回神，發現這場吃播已經大歪樓，竟然問起正在直播的記者「可不可以關掉麥克風、留畫面就好，讓我們姐妹倆好好聊天？」