胸腔科醫師蘇一峰近日在臉書發文表示，可以從0歲用到100歲以上的氣管化痰藥物「氣舒痰」（Bisolvon Solution），因價格不敷成本，連印尼廠都做不下去。健保署回應，詢問廠商後，因Bisolvon為國際上市60年的老藥，已有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭，已在多國下市，其委託印尼製造廠之合約終止，後續原廠正洽詢新製造廠生產。健保署醫審及藥材組組長黃育文指出，氣舒痰（口服液劑）供應問題，經過洽詢廠商，Bisolvon 為國際上市60年的老藥，已有眾多學名藥及相同治療用途藥品競爭，同時在多國下市，其委託印尼製造廠的合約終止，後續原廠正洽詢新製造廠生產。黃育文也說，目前健保收載12項不同成分的ambroxol口服液劑可為部分替代；另對於小小孩，尤其是12公斤以下者或重症兒童可能因感染休克等原因，腸胃吸收不好，經洽相關醫學會，可評估以fluimucil替代使用。整起事件源自於醫師蘇一峰指稱，「氣舒痰」這一個化痰藥物，可以喝可以管灌又可以蒸氣吸入，從感冒、病毒感染、流感、新冠、氣喘、COPD，肺炎、支氣管炎、支氣管擴張症、呼吸衰竭插管...等等都使用的藥物，未來就要消失了，現在都要跑了，連印尼廠都做不下去了！讓他氣憤表示「台灣他X的健保奇蹟，一罐救命的化痰藥物，殺價到印尼廠都不做。」中華民國基層藥師協會理事長沈采穎則稱，藥品「不是印尼廠不做，是藥價太低退出台灣市場」，甚至附上信件內容表示「原廠Opella的產品Bisolvon由於價格因素，原廠已暫停供應台灣市場，目前庫存僅供應合約醫院，非合約醫療院所即日起停止供應。」