Motorola 今（30）日在台推出兩款平價新平板，包含11吋moto pad 60 NEO與10.1吋的moto pad 60 LITE，售價5990元起。同時還有夾耳式耳機buds LOOP，以及閃閃發亮的施華洛世奇聯名版，Moto Swarovski razr 60 冰藍限定版，獨家限定版於遠傳電信獨賣。
Motorola指出根據市調機構Counterpoint Research 最新報告，razr 60 摺疊機約28%市佔率。為了刺激買氣，攜手水晶品牌 Swarovski®施華洛世奇推出 Moto Swarovski® razr 60 獨家限定版，盒裝內附聯名款 razr 60 手機、moto 限定版 Swarovski® 夾耳式耳機，還有專屬手機保護殼與背繩。手機機身使用立體絎縫皮革，手工鑲嵌35顆水晶，機身轉軸處點綴一顆 26切面水晶。將於遠傳電信獨家限量販售，申辦月付1,799方案、綁約48個月，手機0起。
除了閃閃發亮手機，Motorola 首度在台拓展全新平板產品線，發表 moto pad 60 NEO與moto pad 60 LITE兩款新品。moto pad 60 NEO為進階用戶打造，搭載 MediaTek D6300 高速處理器、 11吋 2.5K 高解析度大螢幕與 Dolby Atmos® 四聲道揚聲器；擁有長達 12 小時的續航力，並隨附moto pen手寫筆，售價8,990元。另有moto pad 60 LITE 則主打輕巧便攜，搭載 10.1吋螢幕與與 Dolby Atmos® 雙喇叭，內建5,100mAh大電量，價格更親民，售價5,990元。
同時還有Motorola全新開放式無線藍牙夾耳式耳機moto buds LOOP，搭載Bose專業調音、12mm無鐵驅動單體與 CrystalTalk™ AI 背景降噪技術，搭配充電盒總續航達37小時，並支援快速充電，充電 10 分鐘可使用 3 小時，支援 moto buds 專屬應用程式與 moto ai，一鍵即可啟動語音指令，buds LOOP在台由展碁代理，售價5,990元。
