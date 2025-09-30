台北捷運近期又爆發博愛座（優先席）爭議，一位白髮蒼蒼的婆婆要求年輕乘客讓出博愛座不成，用手提袋攻擊對方，長髮男子請旁人幫忙拿著自己三宅一生Homme plisse品牌紙袋後，隨即出腳反擊，畫面引爆全台關注。對此，台大地理系教授洪廣冀與中央大學教授胡川安，都不約而同想起這位「捷運婆婆」，揭露她曾在中研院各大研討會穿梭數十年的過往。
台大地理系教授洪廣冀晚間在臉書上發文，想起這名婆婆其實是中研院研討會的「傳說人物」，橫跨數十年、縱橫各大研討會現場，會拿資料、吃茶點，更重要的是「每次主持人問有沒有問題時，她一定會舉手發言」。
因為這樣的行為模式，在中研院助理圈流傳許多傳說，甚至有一說指她原本是中研院研究員，因升等未過，從此改以「旁聽者」身分穿梭研討會場。洪教授更笑稱：「我們那時候還會互相提醒，不要想不開去念博士班。」
中央大學教授胡川安看完洪廣冀教授貼文後，恍然大悟表示自己對這位「捷運婆婆」也有著熟悉的感覺，並證實這位「婆婆」經常在中研院出沒，不僅會積極參與各式研討會，還會索取會議資料、享用點心，再搭乘捷運返家，其勤勉程度「從我當助理的時候就非常勤勉」。
胡川安補充，因為中研院的研討會本就開放大眾參與，因此常有民眾前來旁聽，而「婆婆」便是其中之一。幾乎每場演講都到，有時還會發問，且總是「不恥下問」，在沒有人提問時更是一馬當先。在胡川安舉例，曾有講者專業地介紹三星堆考古，結果「婆婆」在提問環節舉手問道：「那個三星堆在哪？」
胡川安更幽默表示，這位「婆婆應該比我參加過更多的學術演講，很抱歉，我沒那麼認真！」
兩位教授的貼文，也引出一票學者、過來人回應，「我也被她纏過，有在中研院辦過會的都有經驗」、「她在中研院很有名」、「想不到這則捷運新聞，竟然喚起大家的共同記憶，引起這麼多的共鳴」、「這位女士是領取會議便當、茶點的首席頭號人物，無論大小會議都會見到她的身影」。
